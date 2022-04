Haaland und die starke Zweckgemeinschaft

Die ganz große Liebe zwischen Erling Haaland und Borussia Dortmund scheint erloschen, das Zusammenspiel gegen Wolfsburg war dennoch hervorragend.

Wem die Anerkennung für seinen ersten Treffer gehörte, machte Erling Haaland sofort klar: Ostentativ applaudierend ging der Norweger nach dem Tor zum 5:0 auf die beiden Vorbereiter Marco Reus und Julian Brandt zu und würdigte deren Zulieferung zum Schlusspunkt eines fünfzehnminütigen BVB-Feuerwerks.

422 Minuten hatte der sonst so konstant knipsende Stürmer zuvor nicht für den BVB getroffen, das vergleichsweise leichte Einschieben ins verwaiste Wolfsburger Gehäuse brach den Bann, der keiner war. Schon zuvor war ersichtlich, dass Haaland deutlich mehr am Spiel teilnahm als bei anderen Auftritten zuletzt: Immer wieder ließ er sich fallen, machte Bälle fest und diente als Wandspieler und für die nachrückende offensive Viererreihe mit den hochstehenden Außenverteidigern Tom Rothe und Marius Wolf sowie die Doppel-Zehn Brandt und Reus.

Die ganz große Liebe ist es nicht mehr zwischen dem Verein und seinem Star-Angestellten, nicht mehr ganz so enthusiastisch feierte die zum zweiten Mal vollbesetzte Südtribüne die Aktionen des Angreifers. Das ob des so offensichtlich wechselwilligen Spielers etwas abgekühlte Verhältnis gleicht inzwischen eher einer Zweckgemeinschaft, die aber gegen Wolfsburg blendend harmonierte - nicht nur beim 5:0, sondern auch beim sechsten Treffer nach der Pause, als Haaland erneut am Ende einer Kombinationskette von Reus und Brandt stand und den Ball in bekannter Manier humorlos mit links ins Tor beförderte.

Keine Diagnose: Haaland möchte keine Bilder machen lassen

Und das, obwohl er eigentlich nur bedingt einsatzfähig ist. "Er hat schon noch Probleme mit seinem Knöchel, wir sind im ständigen Austausch", berichtete Marco Rose nach dem Spiel: "Es wird immer besser, aber er ist nicht schmerzfrei." Schon vor der Partie hatte der Trainer verraten, dass sein Stürmer die Blessur aus dem Länderspiel gegen Armenien immer noch mit sich trägt, eine genaue Diagnose aber fehle, weil Haaland keine Bilder machen wolle: "Wir können den Jungen ja nicht in die Röhre reinschieben, wenn er das für sich gar nicht möchte."

Ob nun aus sportlichem Ehrgeiz oder aus Kalkül mit Blick auf den anstehenden Wechsel im Sommer - der Profi beißt auf die Zähne und bewies gegen die Niedersachen am Samstag, dass ihn die Verletzung offensichtlich nicht behindert. "Man hat heute gesehen, dass er die Schmerzen sehr gut tolerieren kann", befand Rose.

Noch hat sich kein Interessent beim BVB gemeldet

Trotz der kleinen Durststrecke zuletzt, eine große Bewerbung in Form von Toren benötigt der 21-Jährige für seine sportlichen Perspektiven in Spanien oder England nicht. Beim BVB habe sich noch kein Interessent gemeldet, berichtete der zukünftige Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Spiel gegen Wolfsburg bei Sky, aufgrund der Ausstiegsklausel im Sommer ist das aber ohnehin erst zu einem späteren Zeitpunkt nötig. Für den Verein wäre eine zeitnaher Beschluss des Spielers für die eigenen Transferplanungen wichtig, eine Frist für die Klausel gibt es zudem. "Wir wollen so schnell wie möglich eine Entscheidung", sagt Kehl.