Haaland und De Bruyne feiern: Manchester City auf Meisterkurs

Arsenal steht in dieser Saison der englischen Premier League schon lange Zeit ganz oben. Zuletzt aber trumpfte Manchester City auf - so auch an diesem Mittwoch im Topspiel beim 4:1. Jetzt hat Erling Haaland mit seinem Team den Titelgewinn in der eigenen Hand.

Jubelsprung: Erling Haaland hat gegen Arsenal am Ende auch noch ein Tor erzielt. IMAGO/Pro Sports Images