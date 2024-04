Haaland und das Problem der "Berliner Mauer"

Das 3:3 zwischen Real Madrid und ManCity war ein Spektakel sondergleichen, aber auch ein Spektakel, in dem Erling Haaland nur eine Nebenrolle einnahm - und das lag in weiten Teilen an Antonio Rüdiger.

Intensives Duell: Antonio Rüdiger meldete Erling Haaland (vorne) über weite Strecken des Spiels ab. IMAGO/SOPA Images