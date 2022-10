Haaland überraschte Guardiola: "Das wusste ich nicht"

Erling Haaland hat mit seinen Qualitäten selbst Pep Guardiolas Erwartungen übertroffen. Für die WM-Pause des Ex-Dortmunders hat ManCitys Trainer einen Wunsch.

Die Premier-League-Profis müssen nach der WM in Katar sofort wieder in den Liga-Alltag zurückkehren. Gleich drei Spieltage quetschten die Verantwortlichen zwischen den 26. Dezember und 5. Januar. Doch mindestens genauso unheilvoll ist für die Betroffenen eine andere Tatsache: Sie werden auf einen ausgeruhten Erling Haaland treffen.

Der Norweger gehört zu den wenigen Aushängeschildern der Premier League, die zwischen dem 16. und dem 17. Spieltag sechs Wochen Pause machen dürfen, wobei er selbst darauf mit Sicherheit gerne verzichtet hätte. Was das mit Haaland und den anderen machen wird? Schwer vorherzusehen.

Haalands WM-Pause: "Es hängt davon ab, wie er sich in Marbella verhält"

"Es ist das erste Mal in unserem Leben, dass das passiert", sagt Pep Guardiola, Haalands Trainer bei Manchester City, über die Winter-WM. "Wir wissen also nicht, wie die Spieler zurückkommen werden." Das gilt sowohl für die, die in Katar im Einsatz sein werden, als auch für die Urlauber.

"Er wird in Marbella oder Norwegen sein", verrät Guardiola über Haaland, dessen körperliche Verfassung nach der langen Pause sich offenbar eher in Südspanien entscheiden wird als in der familiären Heimat: "Es hängt davon ab, wie er sich in Marbella verhält. Er hat dort ein Haus. Er wird Golf spielen - und hoffentlich nicht viel essen und trinken!"

Haalands Bewegungen, die "für einen Stürmer nicht leicht" sind

Nun rankten sich um Guardiola schon immer Gerüchte, wonach er seine Spieler am liebsten rund um die Uhr überwache, doch in diesem Fall waren seine Worte schon als Scherz zu verstehen. Dazu hat Haaland bei ihm längst einen viel zu positiven Eindruck hinterlassen, auch abseits des Rasens. "Er achtet perfekt auf seinen Körper, ist gut erzogen und will sich immer verbessern", so Guardiola. Auf dem Trainingsplatz sei er einer der Ersten, die kommen, und der Letzten, die gehen.

Vor seiner Rückkehr nach Dortmund am heutigen Dienstag in der Champions-League-Gruppenphase (21 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Haaland für ManCity in 14 Pflichtspielen schon 22-mal getroffen. Doch nicht nur die nackten Zahlen haben Guardiola überrascht: "Ich wusste nicht, wie gut er sich in kleinen Räumen bewegt. Er ist so intuitiv. Er macht Bewegungen, die mir sehr gut gefallen: weg vom Geschehen. Das ist für einen Stürmer nicht leicht."