Haaland trifft beim Comeback - FC dreht im Derby auf - Turbulentes Ende in Berlin

Der 13. Spieltag in der Bundesliga bot am Samstagnachmittag beste Unterhaltung. Neun Tore und ein Dreierpack in Fürth. Ein emotionales Derby in Köln, das binnen weniger Sekunden entschieden wurde, eine trubulente Schlussphase in Berlin und ein Dortmunder Sieg nach Rückstand in Wolfsburg. Dass Haaland bei seinem Comeback gleich traf, war dann weniger überraschend…

Dortmund dreht Partie in Wolfsburg und Comebacker Haaland trifft

Borussia Dortmund feierte nicht nur den Sieg in Wolfsburg, sondern freute sich über das Comeback von Haaland, der gleich zeigte, warum er so vermisst wurde. Mit richtig Tempo ging die Partie zunächst noch ohne den Norweger los und nach ersten Aktionen des BVB war es Weghorst, der in der zweiten Minute zur frühen Führung eröffnete. Mit deutlich mehr Ballbesitz für Dortmund hatte Dahoud mit einem Schuss die beste Möglichkeit zum Ausgleich. Doch es musste ein Elfmeter (Lacroix an Reus) herhalten, um zum Erfolg zu kommen: Can verwandelte sicher zum verdienten Ausgleich. Direkt nach dem Wechsel traf Schulz für Dortmund nur an den Pfosten. Besser machte es Malen, der aus der Distanz zum 2:1 für die Gäste traf. Schließlich gab Haaland noch sein Comeback und netzte natürlich gleich wieder: Er traf zum 3:1-Endstand.

Köln dreht im Derby gegen Gladbach auf

Der 1. FC Köln feierte im traditionsreichen Derby gegen Gladbach einen 4:1-Sieg. In der intensiven Partie verbuchten die Kölner zunächst die besten Chancen (22., 29.). Richtig eng wurde es nach einer Ecke, als Modeste aus kurzer Distanz per Kopfball an Keeper Sommer scheiterte. Kurz vor der Pause kamen die Borussen auf und ließen zwei erstklassige Chancen liegen, sodass es ohne Tore in den zweiten Durchgang ging. Dort war es Ljubicic, der die Hausherren - übrigens in einem vollen Stadion - in Führung schoss. Auf der anderen Seite traf Plea nur den Pfosten, ehe Hofmann nach einem schönen Spielzug der Ausgleich glückte. Der Jubel verstummte schnell, nachdem Neuhaus ein Fehler unterlief und Joker Uth zur erneuten Führung einnetzte. Unmittelbar danach erhöhte Duda und in der Nachspielzeit traf Andersson gar zum 4:1-Erfolg.

Turbulente Schlussphase in Berlin

In Berlin wurde es zwischen Hertha und Augsburg erst am Ende richtig emotional und turbulent, dabei ging es ganz gemächlich los. Die Berliner hatten zunächst die besseren Möglichkeiten, aber FCA-Keeper Gikiewicz ging jeweils als Sieger aus den Szenen hinaus. Doch die Gäste wurden besser und kamen zu Chancen. Genau in dieser Phase unterlief Gumny ein riesiger Bock in der Defensive, den Richter zur geschenkten Führung nutzte. Erst in der Schlussphase kochten die Emotionen hoch - inklusive Rudelbildung. Doch ein Angriff blieb dem FCA noch und der reichte zum 1:1: Gregoritsch rettete den bayerischen Schwaben das Remis. Durch das Remis musste der FCA allerdings die Schwaben aus Stuttgart, die am Freitag 2:1 gegen Mainz gewonnen hatten, in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Wilder Kick in Fürth: Auch die TSG nimmt die Punkte mit

Die Spielvereinigung Greuther Fürth bleibt weiter ohne Heimsieg in der Bundesliga und bei einem mageren Punkt, dabei ging die Partie gegen Hoffenheim so gut los. Denn die Fürther ereilte ein seltenes Gefühl: Nach einem Patzer der TSG im Spielaufbau traf Leweling für die Franken zur 1:0-Führung. Abiama verpasste sogar das 2:0, als er nur den Pfosten traf, was sich unmittelbar rächte. Die TSG fuhr einen Konter aus dem Bilderbuch und plötzlich stand es 1:1. Noch vor der Pause war die Partie schon gedreht, als Rutter bedient vom Ex-Fürther Raum, zum 2:1 einköpfte. Doch der Underdog zeigte Moral, glich unmittelbar nach Wiederanpfiff durch Tillman aus. Die Hoffnung auf den ersten Heimsieg war nach den Toren von Rutter und Bebou zum 4:2 allerdings schnell verpufft. Danach wurde es noch wilder: Erst unterlief Fürth ein Eigentor, ehe Hrgota zum 3:5 verkürzte. Den Schlusspunkt setzte Bebou, der damit einen Dreierpack erzielte.

Bochum dreht Partie gegen Freiburg durch einen Fernschuss

Der VfL Bochum feierte gegen den SC Freiburg nach Rückstand noch einen 2:1-Sieg. Dem VfL wollte gegen die Freiburger in der ersten Hälfte zunächst nicht viel einfallen und hatte letztlich Glück, dass es ohne Tore in die Pause ging. Nach einer Ecke traf Schlotterbeck per Direktabnahme nur den Pfosten. Dann ging es schnell: Erst traf Lienhart für die Gäste, ehe Polter nur drei Minuten später wieder ausglich. Mann des Tages wurde schließlich Pantovic, dem mit seinem Schuss fast von der Mittellinie das entscheidende Tor glückte.