Haaland sofort wieder da - Freiburg im Pech - VfB trotzt Corona-Flut

Borussia Dortmund hat den Samstag genutzt, um vorübergehend an die Tabellenspitze zu springen - Haaland hatte entscheidenden Anteil. Hertha und Bochum gelang jeweils ein Befreiungsschlag. Bei der Freiburger Stadion-Premiere fehlte das Quäntchen Glück. Der VfB trotzte am Abend seiner Corona-Flut.

Sonntagsschüsse von Mavropanos und Hofmann

Der VfB Stuttgart verdiente sich am Samstagabend trotz des Corona-geschwächten Kaders ein 1:1 in Mönchengladbach. In eine frühe Drangphase der Borussia hinein gingen die Schwaben durch einen Sonntagsschuss von Mavropanos in Führung (15.), die Hofmann kurz vor der Pause durch einen nicht minder sehenswerten Schuss egalisierte (42.). Nach dem Seitenwechsel war die Mannschaft von Adi Hütter nicht zwingend genug und verpasste damit den Sprung auf Rang 6.

BVB springt an die Spitze

Borussia Dortmund hat am Samstagnachmittag durch ein 3:1 gegen Mainz 05 vorübergehend die Tabellenführung übernommen: Beim Comeback von Haaland legte Reus mit seinem fulminanten Linksschuss einen Blitzstart hin (3.), den Bellingham Sekunden vor der Pause beinahe veredelt hätte. Nach dem Seitenwechsel war es dann Haaland höchstselbst, der einen Elfmeter nach VAR-Einsatz zum 2:0 nutzte (54.). Spannung kam nach Burkardts Anschlusstreffer (87.) nur kurz auf, weil Haaland in der Nachspielzeit den Doppelpack schnürte (90.+4).

Ekkelenkamp verschafft Dardai Luft

Nach dem euphorisierenden Sieg in München hat Eintracht Frankfurt derweil einen neuerlichen Rückschlag hinnehmen müssen: Im eigenen Stadion riss die Serie von saisonübergreifend 22 Heimspielen ohne Niederlage, Hertha BSC entführte beim 2:1 überraschend drei Punkte vom Main. Richter brachte die Gäste aus der Hauptstadt bereits nach sieben Minuten mit seinem ersten Bundesligatreffer für die Alte Dame in Führung, nach dem Seitenwechsel brauchte Joker Ekkelenkamp nach Einwechslung nur zwei Minuten (63.). Paciencias Anschlusstreffer vom Punkt blieb wirkungslos (78.).

Freiburg bei Stadion-Premiere im Pfosten-Pech

Der SC Freiburg bleibt zwar das einzig ungeschlagene Bundesligateam, kam gegen Leipzig aber nicht über ein 1:1 hinaus. Im ersten Heimspiel im Europa-Park-Stadion hatten die Breisgauer das 1000. Bundesliga-Tor fest im Blick, doch Jeong (12.) und Höler (45., Pfosten) fehlte das nötige Quäntchen Glück. Das hatten die Sachsen, die per schmeichelhaftem Forsberg-Elfmeter den ersten Treffer im neuen Stadion erzielten (32.). Im zweiten Abschnitt legten die Hausherren eine Schippe drauf, kamen durch Jeong auch zum Ausgleich (64.), Höflers Distanzschuss klatschte aber Sekunden vor Schluss nur an den Pfosten (90.).

Awoniyi bricht in Köpenick den Bann

Union Berlin hat zum ersten Mal in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg gewonnen: Das 2:0 brachte nach der Pause Torjäger Awoniyi auf den Weg (49.), Joker Becker machte sieben Minuten vor Schluss den Deckel drauf. Lukebakio sorgte mit seinem Pfostenschuss für eines der wenigen Wolfsburger Highlights (25.). Union blieb damit auch im 21. Heimspiel in Folge unbesiegt.

Bochum gewinnt das Kellerduell

Im Tabellenkeller hat der VfL Bochum einen Befreiungsschlag gelandet: Durch das 1:0 bei Schlusslicht Fürth steht der Revierklub mit sieben Punkten nun auf Rang 15. Für den knappen 1:0-Erfolg brauchte es einen Standard, den Kapitän Losilla in die Maschen köpfte (80.). Die Fürther warten dagegen weiter auf ihren allerersten Heimsieg in der Bundesliga.

Bebou & Co. schießen Köln mit 5:0 ab

Am Freitagabend hatte der 1. FC Köln nach bemerkenswertem Saisonstart einen ersten herben Dämpfer unter Trainer Steffen Baumgart hinnehmen müssen. Ohne den verletzten Skhiri und den erkrankten Hector ging der FC bei der TSG Hoffenheim mit 0:5 unter. Während Bebou (31./49.), Baumgartner (51.), Geiger (74.) und - erstmals in der Bundesliga - Posch (87.) trafen, ging der eigentliche Torjäger Kramaric leer aus, glänzte aber mit vielen guten Szenen und zwei direkten Vorlagen. Die TSG ist damit bis auf einen Punkt an die Kölner herangerückt.