Haaland: So stellte er seine Kopfballschwäche ab

BVB-Torgarant Erling Haaland gilt trotz seines jungen Alters bereits als einer der besten Angreifer der Welt. Seit kurzem trifft der 21-Jährige sogar per Kopf, den er zuvor auf dem Platz eher selten gewinnbringend einsetzen konnte.

Als Erling Haaland im Januar 2020 zu Borussia Dortmund kam, war sofort zu erkennen, dass der BVB eine menschliche Tormaschine verpflichtet hatte. Wie der Norweger schon damals Tempo aufnahm, mit Wucht Richtung Tor stürmte und den Ball anschließend mit dem linken Fuß in die Maschen hämmerte, war außergewöhnlich. Es war damals jedoch auch zu erkennen, dass Haaland noch keinesfalls fertig war in seiner Entwicklung.

Haalands fast absurde Kopfballschwäche

Mit dem Rücken zum Tor fehlte es ihm an technischem Geschick, um die Bälle für seine Mitspieler festzumachen. Mit rechts war er deutlich weniger gefährlich als mit links. Und der Kopf? Nun, der beschäftigte sich zwar schon damals sehr professionell mit allem, was Haaland als Profi besser machen könnte. Nur zum Köpfen schien er damals nicht gemacht. Es wirkte fast absurd, wie schwach dieser 1,94 Meter große Hüne beim Kopfballspiel war.

Doch es ist eine seiner großen Qualitäten, dass dieser von Ehrgeiz angetriebene Stürmer immer weiter an sich arbeitet. "Erling", sagt sein Mitspieler Mats Hummels, "hat viele Stärken - und er arbeitet sogar an seinen Schwächen." Bereits in der Vorsaison schob Haaland im Training mit Hummels und dem damaligen BVB-Trainer Edin Terzic Sonderschichten, um im Umgang mit hohen Bällen besser zu werden. In dieser Saison setzte er die Arbeit mit dem neuen Trainerteam fort. Insbesondere mit dem früheren Stürmer Alexander Zickler arbeitet er regelmäßig an seinen Abschlüssen mit rechts und per Kopf. Und das mit Erfolg.

Erling hat viele Stärken - und er arbeitet sogar an seinen Schwächen. Mats Hummels über Erling Haaland

"Er hat viel geübt", lobte Hummels den Norweger am Sonntagabend nach dem Erfolg gegen Union Berlin, zu dem Haaland seine Saisontore sechs und sieben beisteuerte - darunter auch ein besonders schönes mit dem Fuß zum 4:2-Endstand. "Jetzt sieht man, was man dafür kriegt: Dafür dass er sein Kopfballspiel so verbessert hat, kriegt er jetzt bestimmt noch mal zehn Saisontore mehr." Gegen Berlin traf er bereits zum zweiten Mal in dieser noch jungen Spielzeit mit dem Kopf und es war in der Tat bemerkenswert, wie Haaland nach einer gut getimten Flanke des offensiv erneut verbesserten Thomas Meunier in die Luft stieg und den Ball anschließend ins Tor köpfte.

"Ganz saubere Kopfballtechnik", lobte ihn dafür auch sein Trainer Marco Rose, der scherzhaft einen Gruß an die kommenden Gegner des BVB aussandte: "Wenn Erling diese Qualität jetzt auch noch dazu bekommt, dann herzlichen Glückwünsch an alle anderen, die da noch so auf uns warten."