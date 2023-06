Haaland schmiedet schon neue Pläne

Auch der sonst so coole Erling Haaland wirkte nach seinem ersten Champions-League-Titel angefasst. Doch noch am Samstagabend richtete er den Blick auf die neue Saison.

Bevor sie selig auf den Istanbuler Rasen sinken durften, mussten die Spieler von Manchester City im Champions-League-Finale gehörig leiden. Inter Mailand, am Ende nah dran an einer Verlängerung, störte den gefürchteten Spielfluss der ungewohnt nervösen Guardiola-Elf immer wieder effektvoll. Bestes Beispiel: Erling Haaland.

Der Torschützenkönig dieser Champions-League-Saison verzeichnete in 90 Minuten mickrige 19 Ballkontakte, seinen einzigen Torschuss parierte André Onana in der 27. Minute. Schon in den Halbfinalduellen mit Real Madrid (1:1/4:0) war er torlos geblieben. Doch das alles war ihm nach dem Schlusspfiff natürlich vollkommen einerlei.

Nachdem er sichtlich bewegt und ungläubig an der Siegerehrung teilgenommen hatte, versuchte er seine Gefühle in Worte zu fassen. "Nicht mal in meinen wildesten Träumen habe ich gedacht, dass mir das mit 22 Jahren passieren würde. Aber es zeigt mal wieder, was für einen Kerl aus einer kleinen Stadt in Norwegen möglich ist", sagte er "BT Sport". Das sei eine Motivation für alle jungen Leute, die wie er früher in irgendeiner Halle Fußball spielen. "Es ist unglaublich."

Haaland: "In einem oder zwei Monaten ist alles vergessen"

Obwohl er schon in seiner ersten Saison seit dem Wechsel von Borussia Dortmund bis auf den Ligapokalsieg alles erreicht hat, verspricht Haaland, hungrig zu bleiben. "Wenn sich in ein paar Tagen das Gefühl, diesen Titel gewonnen zu haben, ein wenig gelegt hat, glaube ich, dass ich das wiederholen will - ganz sicher. So gut kenne ich mich, das werde ich denken. Wir müssen die Titel verteidigen, die wir in dieser Saison geholt haben. In einem oder zwei Monaten ist alles vergessen, so ist das Leben."

Trotz der 52 Pflichtspieltore, die er zum Triple beisteuerte, könne er sich selbst noch "deutlich verbessern", warnte Haaland förmlich die Konkurrenz. Auch gegen Inter hätte er "an einem guten Tag zwei Tore schießen können". Aber das kann ja noch werden, schließlich spricht wenig gegen weitere ManCity-Finalteilnahmen in den nächsten Jahren - rein sportlich jedenfalls.