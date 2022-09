Haaland scherzt nach zwei späten City-Toren: "Meins war ein bisschen schöner"

Am Ende waren er und sein Klub doch nicht aufzuhalten. Manchester City und Sommerneuzugang Erling Haaland behielten gegen dessen Ex-Verein Borussia Dortmund knapp die Oberhand.

"Es war schön, sie alle wiederzusehen. Sie haben gut gespielt und ich wünsche ihnen, dass sie in die nächste Runde einziehen. Ich war vorher schon sehr sicher, dass sie mir das ganze Spiel über dicht folgen würden, denn Edin (Terzic; Anm. d. Red.) kennt mich sehr gut. Am Ende haben sie mich nicht gestoppt - ich habe ein Tor erzielt. Letztlich sind die drei Punkte das, was zählt", sagte der 22-Jährige über das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Mitspielern.

Bellinghams und seine Vorahnung

Tatsächlich war Haaland vor dem Siegtreffer in der 84. Minute, den der Norweger auf beinahe unnachahmliche Weise mit extrem hohem Luftstand artistisch erzielte, nur ein einziges Mal im Spiel auffällig geworden, als er schon weit in der zweiten Hälfte in der 66. Minute aus spitzem Winkel den Außenpfosten traf - es war die bis dahin einzige gute Gelegenheit für den englischen Meister.

Doch auch seinen alten Kollegen war klar, dass dies bei einem Spieler wie Haaland, der 2022/23 nunmehr bereits neben zehn Premier-League-Treffern auch drei Champions-League-Tore erzielte, wenig bedeuten muss. "Ich habe gewusst, dass er es sein würde, der das entscheidende Tor macht. Es gibt nicht viele, die wissen, wie man ihn aufhalten kann. Wir haben es 88 Minuten lang wirklich gut gemacht. Aber dann hat er das gemacht, was er eben macht. Leider gegen uns", meinte so auch Jude Bellingham, der Dortmund anfangs der zweiten Hälfte zunächst in Führung gebracht hatte.

Haalands Lob für Assistent Joao Cancelo

"Wir haben zwei wunderbare Tore geschossen - wobei meins ehrlichgesagt ein bisschen schöner war", scherzte Haaland selbst über das späte Comeback der Citizens, vergaß dabei aber nicht, auch den sehenswerten Außenrist-Flanke von Joao Cancelo als Vorlage lobend zu erwähnen. BVB-Coach Terzic war wie Bellingham wenig überrascht von seinem ehemaligen Spieler: "Es gibt nicht viele Spieler auf der Welt, die aus der Höhe dann so noch das Tor machen. Das hat Erling jahrelang für uns gemacht, jetzt hat er es leider für den Gegner getan."