Haaland scherzt nach Topspiel - Guardiolas erstaunlicher Negativrekord

Erling Haaland und Manchester City erlebten gegen Arsenal einen ungewöhnlichen Premier-League-Abend - und gewannen das Spitzenspiel vielleicht genau deswegen.

Der Plan, den Pep Guardiola für das Premier-League-Topspiel beim FC Arsenal am Mittwochabend ausgeheckt hatte, war auch für RB Leipzig eine gute Nachricht: nämlich exakt eine Woche vor dem Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals die Gewissheit, dass Manchester Citys Trainer in wichtigen Spielen immer noch zu Experimenten neigt, die dann schiefgehen.

Der Titelverteidiger gewann in London zwar mit 3:1 und sprang vorerst an den Gunners vorbei an die Tabellenspitze. Die Grundlage dafür schuf Guardiola allerdings erst, als er nach einer Stunde seinen taktischen Plan über den Haufen warf. Dieser sah vor, Bernardo Silva, eigentlich Sechser in der 3-2-4-1-Grundordnung, immer wieder auf die linke Außenverteidigerposition rücken zu lassen. Nicht erst seine Gelbe Karte kurz vor der Pause belegte, dass der spielintelligente Portugiese sich in dieser Rolle nur bedingt wohlfühlte.

Guardiola: "Meine Taktik war grausam"

Als Guardiola nach dem Schlusspfiff gefragt wurde, was ihn im ersten Durchgang - in dem Arsenal eigentlich hätte führen müssen - frustriert habe, antwortete er selbstkritisch: "Meine Taktik. Denn ich habe etwas Neues probiert, und das war grausam." Erst nach der erneuten Umstellung "waren wir wieder mehr wir selbst".

Wobei auch das an diesem Abend eigentlich nicht stimmte. Gegen die dominanten Gunners hatte ManCity nur erstaunliche 36 Prozent Ballbesitz. Laut "Opta" ist das der niedrigste Wert, den jemals eine Guardiola-Mannschaft in einem Ligaspiel verzeichnete. Doch vielleicht gewann ManCity gerade deswegen, und das hatte auch mit Erling Haaland zu tun.

Haaland blüht auf: "Wir sollten öfter so spielen"

Der Norweger, der in den vergangenen Wochen immer wieder erkennen musste, dass es in ManCity-Spielen weitaus weniger Gelegenheiten für Tiefenläufe gibt als beim BVB, und der es deswegen geschafft hatte, trotz 25 Saisontoren in die Kritik zu geraten, blühte geradezu auf. "Er hat uns sehr geholfen", lobte Guardiola seinen "brillanten" Torjäger, der sich nach zwei torlosen Ligaauftritten mit seinem 26. Treffer zum 3:1 belohnte.

Haaland verarbeitete immer wieder die ungewöhnlich vielen langen Bälle, beschäftigte die Arsenal-Innenverteidiger mit seiner Physis, war aber vor allem durch die Spielanlage beider Teams viel besser eingebunden als zuletzt. "Wir sollten öfter so spielen, wir müssen direkter sein", so Guardiola. "Wenn eine Mannschaft Mann gegen Mann spielt, musst du die Waffe nutzen, die wir mit Erling haben."

Beide wissen, dass nur wenige Teams in der Premier League diesen riskanten Weg wählen, der umgekehrt offensiv gegen ManCity zu vielen Torchancen führen kann. Gegen die kommenden Kontrahenten Nottingham, Bournemouth, Newcastle, Crystal Palace und West Ham muss Haaland wieder mit weniger Raum rechnen. "Es sind schon wieder 20 Minuten vergangenen, seit ich das letzte Mal getroffen habe", scherzte der designierte Torschützenkönig am Mittwochabend. "Ich muss also weiterarbeiten!"