Haaland rät sein Rating in EA SPORTS FC 24: "Hoffentlich ist es eine Überraschung"

Nur noch wenige Wochen bis zum Start von EA SPORTS FC 24. Im Vorfeld hat Erling Haaland sein Rating geraten. Ob es zutreffen wird?

Eine 88 erhielt die Goldkarte von Erling Haaland in FIFA 23. Als dieses erschien, war der Norweger erst frisch von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt. Mittlerweile hat der Stürmer seine erste Saison in der Premier League absolviert und einen Rekord nach dem anderen eingefahren.

Mit wettbewerbsübergreifend 58 Toren in 59 Partien hatte er großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft, Champions League oder des Pokals. Zahlen, die dafür sprechen, dass der eigentlich in Leeds geborene Torjäger im kommenden EA SPORTS FC 24 ein höheres Rating bekommt. Vielleicht sogar das Beste aller Akteure?

Bescheiden abseits des Platzes

Dahingehend zeigt sich Haaland äußerst bescheiden. Beim Reveal Event in Amsterdam wurde der 23-Jährige vom Publisher gebeten, seine Attribute und das Gesamtrating zu raten. Angefangen beim Tempo sagte der ehemalige Dortmunder: "Mit einer 90 wäre ich zufrieden. Es kann auch mehr sein, aber damit wäre ich glücklich". Gleiche Zahl nannte er beim Abschluss, was zwar nach einer hohen Bewertung klingt, aber tatsächlich ein Downgrade im Vergleich zu FIFA 23 wäre. Dort hatte er eine 91.

Darauf angesprochen korrigierte Haaland den Wert nach oben - auf 93. Beim Passen nannte er eine 70, wieder nach oben ging es im Dribbling: "Ich bin nicht so der Dribbler, würde mir daher eine 80 geben." Ebenso sei er "kein Verteidiger", weshalb dort die bislang niedrigste Zahl seiner Attribute steht - eine 49. Mit einer 89 in der Physis komplettierte er die sechs Attribute. Insgesamt "denke ich, steigere ich mich auf eine 90", krönte Haaland das Ratespiel mit seiner Gesamtbewertung.

Understatement oder doch realistisch? Leaks zufolge hat sich der norwegische Nationalspieler ziemlich treffend eingeordnet. Demnach bekäme Haaland eine 91er Goldkarte in FC 24. "Hoffentlich ist es eine Überraschung", schmunzelte der Torjäger zum Abschluss.