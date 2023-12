Haaland nach kontroversem Pfiff sauer - Guardiola: "Werde nicht den Arteta machen"

Manchester City hat erneut Punkte liegen gelassen und gegen Tottenham zum dritten Mal in Folge in der Premier League nur unentschieden gespielt. Coach Pep Guardiola sah dennoch eine "unglaubliche Leistung" - Erling Haaland war aufgrund einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung weniger begeistert.

Der finale Schock für Manchester City kam in der 90. Minute. Als Spurs-Profi Dejan Kulusevski seinen wuchtigen Kopfball im Tor versenkte und das späte 3:3 für Tottenham in einem teils turbulenten, immer unterhaltsamen Spiel bejubelte, sank City-Coach Pep Guardiola an der Seitenlinie zu Boden, das Gesicht in den eigenen Händen vergraben.

Durch das Remis am 14. Spieltag haben die Citizens erstmals seit April 2017 dreimal in Folge in der Premier League nicht gewonnen, der Rückstand des amtierenden Triple-Siegers auf Tabellenführer Arsenal ist dadurch auf mittlerweile drei Zähler angewachsen.

Dabei hätte Manchester in der ersten Halbzeit gut und gerne mit mehreren Toren Vorsprung führen können, zwei Alu-Treffer und weitere vergebene Chancen, auch von Erling Haaland, verhinderten eine höhere Führung als das zwischenzeitliche 2:1. Das rächte sich später.

"Manchmal ist Fußball wie das Leben - du bekommst nicht immer, was du verdienst", meinte Guardiola nach Spielschluss und spielte damit auf eine, seiner Meinung nach, "unglaubliche Leistung" seiner Mannschaft an. "Wir haben viele Chancen kreiert, waren aggressiv, konzentriert. Es ist schade, ähnlich wie im Liverpool-Spiel."

Haaland kaum zu beruhigen - Guardiola bleibt sachlich

Nicht ganz so sachlich präsentierte sich Haaland nach Spielschluss. Der Norweger, erst zum fünften Mal im 14. Ligaeinsatz in dieser Saison ohne Treffer, ging fuchsteufelswild auf Schiedsrichter Simon Hooper los und beschwerte sich wild gestikulierend.

Es ging ihm um eine Szene in der Nachspielzeit, als er im Mittelfeld gefoult wurde, sich berappelte und einen hervorragenden langen Ball in die Spitze zum durchstartenden Jack Grealish spielte. Der City-Joker wäre wohl frei durch gewesen, doch Hooper pfiff ab und nahm City damit den Vorteil. Dabei hatte er kurz zuvor eben diesen erst noch durch eine Geste angezeigt.

Kaum in der Kabine angekommen, postete Haaland ein Video der Szene auf dem Kurznachrichtendienst X und kommentierte sie nur mit dem kurzen, aber aussagekräftigen Kommentar: "Wtf".

Selbst der Schiedsrichter, wenn er heute für ManCity gespielt hätte, wäre bei dieser Aktion enttäuscht gewesen. Pep Guardiola

Die Reaktion seines Star-Stürmers sei "normal", meinte Guardiola. "Er ist ein bisschen enttäuscht. Selbst der Schiedsrichter, wenn er heute für ManCity gespielt hätte, wäre bei dieser Aktion enttäuscht gewesen." Viel mehr wollte der Coach zu der Szene eigentlich gar nicht sagen. "Nächste Frage. Ich werden keinen Mikel-Arteta-Kommentar abgeben", meinte der 52-Jährige am "Sky"-Mikrofon in Anspielung auf den Wutausbruch des Arsenal-Trainers Anfang November nach der 0:1-Niederlage gegen Newcastle.

Einen Kommentar konnte sich Guardiola dann aber doch nicht verkneifen. "Es ist hart, wenn man sich die Bilder nochmal anschaut. Der Schiedsrichter pfeift ab, nachdem er schon Weiterspielen angezeigt hatte. Nach dem Pass kommt der Pfiff, das verstehe ich nicht."

Guardiola gab später bei der "BBC" zu, manchmal wegen den Schiedsrichtern den Verstand zu verlieren, "aber nicht hier. Menschen können immer Fehler machen." Immerhin sei es ein "gutes Spiel" gewesen, "jeder hat es genossen. Die Spurs sind glücklich, wir nicht so. Jetzt geht es in den Villa Park und ins nächste Spiel." Bereits am Mittwoch (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker) will City der Remis-Serie ein Ende setzen.