Haaland kommt ohne Strafe davon - ManCity nicht

Erling Haaland war nach Manchester Citys 3:3 gegen Tottenham außer sich, kommt aber um eine Verbandsstrafe herum - anders als sein Arbeitgeber.

Seit Montagabend muss Erling Haaland nicht länger befürchten, vom englischen Fußballverband sanktioniert zu werden. Dabei hatte er ein paar aufsehenerregende Argumente gesammelt.

Kurz vor und kurz nach dem Schlusspfiff beim 3:3-Remis gegen die Tottenham Hotspur am Sonntag war Manchester Citys Torgarant unter allen Spielern, die Schiedsrichter Simon Hooper bestürmten, als besonders wutentbrannt aufgefallen. Nachdem den Spurs in der Schlussminute der erneute Ausgleich gelungen war, hatte Hooper in der Nachspielzeit ein Foul an Haaland gepfiffen und so verhindert, dass Jack Grealish, der vom Norweger noch perfekt freigespielt worden war, allein Richtung Gäste-Strafraum ziehen konnte. Kurioserweise hatte Hooper zunächst angezeigt, Vorteil laufen lassen zu wollen.

Diese Szene postete Haaland später zusätzlich beim Kurznachrichtendienst X und kommentierte sie mit den Worten "Wtf". Dennoch bleibt die Gelbe Karte, die Haaland noch auf dem Platz gesehen hatte, die einzige Strafe für ihn. Englischen Medienberichten zufolge wurden die drei Buchstaben weder als Vorwurf der Befangenheit noch als Angriff auf Hoopers Integrität interpretiert.

FA: ManCity hätte seine Spieler besser kontrollieren müssen

ManCity dagegen wurde von der FA angeklagt, weil es nicht gelungen sei, die eigenen Spieler in Zaum zu halten. Regel E20.1 zufolge müssen Klubs sicherstellen, dass sich niemand aus dem Kader "unangemessen, beleidigend, gewalttätig, einschüchternd, anstößig, unanständig, erniedrigend oder provozierend" verhält. Der amtierende Triple-Sieger hat bis Donnerstag Zeit, gegen die Anklage Einspruch zu erheben.

Wahrscheinlich ist eine Geldstrafe, wie sie ManCity wegen eines ähnlichen Verstoßes bereits in der vergangenen Saison nach dem hitzigen 3:1-Auswärtssieg beim FC Arsenal hatte zahlen müssen. Damals waren umgerechnet rund 87.000 Euro fällig geworden.

An diesem Mittwoch (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker) ist die Elf von Trainer Pep Guardiola bereits wieder im Duell Vierter gegen Dritter bei Aston Villa gefordert und will nach drei Liga-Unentschieden in Serie einen weiteren Punktverlust gerne vermeiden.