Haaland ist Trumpf und Problem: Manchester City im Check

Das Los Manchester City löste bei RB Leipzig keine Begeisterung aus. Aber wie stark ist Englands Meister aktuell? Die Citizens im kicker-Check.

Die Form: Spitzenspiel als Sinnbild

Beständig buchstabiert man anders als das, was die Cityzens zuletzt anboten. In der Premier League folgte auf den wichtigen 3:1-Sieg bei Arsenal ein enttäuschendes 1:1 in Nottingham, die Tabellenführung ist wieder futsch. Auch innerhalb der Partien gibt es starke Schwankungen bei den Skyblues, das Spitzenspiel im Emirates dient mit einer durchwachsenen ersten und einer starken zweiten Halbzeit als Sinnbild. Auch in den Pokalwettbewerben ist man unterschiedlich unterwegs: Im League Cup war Southampton Anfang Januar die Endstation, im FA Cup winkt kommende Woche in Bristol jedoch der Einzug ins Viertelfinale.

Unterm Strich ist das bisher Erreichte nicht das, was man von diesem Kader erwarten darf. Zwar tanzt City noch auf drei Hochzeiten, doch die Souveränität und das Selbstverständnis vergangener Spielzeiten blitzt nur phasenweise auf. Die Gruppenphase in der Champions League beendete City als Erster, doch torlose Remis in Dortmund und Kopenhagen sowie ein später 2:1-Erfolg daheim gegen den BVB offenbarten Luft nach oben.

Die Trümpfe und Problemzonen: Haaland sorgt für ein Paradoxon

Wie so oft gibt es auch hier auf verschiedenen Ebenen ein Wechselspiel. Wer dieses Team in eine Schublade stecken will, hat schlechte Karten, dazu bietet die Situation zu viele Facetten.

Nehmen wir den Trainer: Pep Guardiola. Fraglos einer der besten der Welt, für viele, auch die meisten seiner Trainerkollegen, sogar der Beste. Seine größte Stärke, das Lesen des Spiels, des Gegners, verkehrt er jedoch selbst ins Gegenteil um, wenn er zu arg an sich selbst zweifelt. Manchmal ist weniger mehr, doch zuweilen überrascht er mehr sein Team als die Gegner mit ungewöhnlichen Maßnahmen.

Zuletzt hatte er mit einem 3-2-4-1 eine Grundordnung gefunden, die es erlaubte, seine vier Mittelfeld-Asse auf einmal unterzubringen: Rodri und Bernardo Silva als Doppelsechs, Kevin De Bruyne und Ilkay Gündogan als Doppelzehn. Der Haken: Silva soll gegen den Ball ein linker Außenverteidiger sein. Das ist er aber nicht. Auch hier: Eine gute Idee bringt Fluch und Segen zugleich mit sich.

Guardiola sagt, er müsse die Aufstellung tief in seinem Innern spüren und könne nicht die Formation wählen, die "89 Prozent der Leute erwarten". Vielleicht wäre aber genau die angesichts der individuellen Qualität, mit der City vieles unabhängig vom System regeln kann, die beste Lösung?

Oder Joao Cancelo: Guardiola ließ ihn zu Bayern gehen, um mehr Ruhe im Kader zu haben. Nun hat er aber auch einen Weltklasse-Allrounder weniger, was sich schon negativ bemerkbar machte.

Schließlich Erling Haaland: 26 Ligatore sind einsame Spitze, die norwegische Tormaschine hat das Spiel ManCitys belebt und bereichert. Doch er ist es paradoxerweise auch, der es zum Stocken bringt. Manchmal hat er fünf Ballkontakte in einer Halbzeit, dann wird er mit hohen Schlägen gesucht, die eigentlich nicht Citys Stil entsprechen. Wenn er trifft, ist alles gut für die Engländer, weil er das oft auch noch mehrfach tut. Wenn nicht, ist es manchmal, als würde er gar nicht teilnehmen.

Der kicker-Tipp: Ein gutes Mittel für Leipzig

Hier wurden nun Stärken und Schwächen der Citizens relativ ausgewogen beschrieben, was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass diese Mannschaft durch ihr Pass- und Positionsspiel made by Guardiola jeden Gegner der Welt an einem guten Tag zerlegen kann. Die aber auch manchmal bockt, wenn man ihr den Spaß am Fußball nimmt.

Dies schafft man übrigens nicht, wenn man zu früh presst und nervt, denn nur wenige Teams können ein Angriffspressing so stark überspielen. Und die Räume, die sie dann haben, möchte man ihnen nicht geben. Ergo wäre ein kompaktes Mittelfeldpressing ein gutes Mittel für Leipzig. Wenn das gelingt und die vermutlich wenigen Chancen gut genutzt werden, kann RB punkten. Ein Manchester City in Normalform gewinnt jedoch 3:1.