Haaland fehlt Guardiola auch gegen Sevilla

Kein Risiko bei Erling Haaland: Manchester City muss am letzten Spieltag der Gruppenphase ohne seinen Stürmerstar auskommen. Den 22-Jährigen stoppt eine Fußverletzung aus dem Dortmund-Spiel.

Am Mittwochabend empfängt das Team von Trainer Pep Guardiola in der Champions League den FC Sevilla (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Nicht dabei sein wird Stürmer Erling Haaland. "Er fühlt sich jeden Tag besser, aber wir wollen kein Risiko eingehen", sagte Guardiola am Dienstag. Er hoffe auf einen Einsatz des Norwegers am Samstag im Premier-League-Heimspiel gegen den FC Fulham (16 Uhr, LIVE! bei kicker).

Haaland, der in elf Ligaspielen 17 Treffer für City erzielt hat, war vor einer Woche gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund (0:0) mit einer Fußverletzung ausgewechselt worden und hatte das folgende Ligaspiel bei Leicester City (1:0) verpasst. Im Angriffszentrum hatte ihn dabei der Argentinier Julian Alvarez ersetzt.

In Gruppe G ist ohnehin bereits alles geklärt: Manchester City steht als Erster fest, Borussia Dortmund als Zweiter, und selbst der FC Kopenhagen kann dem FC Sevilla Rang drei nicht mehr streitig machen. Damit treten sie Südspanier zukünftig in der Europa League an.