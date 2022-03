Haaland droht im Topspiel auszufallen

Die Fans kehren zurück - auf Erling Haaland allerdings muss der BVB am Samstag im Topspiel gegen RB Leipzig voraussichtlich verzichten. Im ersten ausverkauften Heimspiel vor 81.365 Fans im Signal Iduna Park seit über 750 Tagen droht der Norweger aufgrund einer Verletzung aus dem Länderspiel gegen Armenien auszufallen. Ein anderer Stürmer könnte dagegen in den Kader zurückkehren.

Die Bilder, die Borussia Dortmund vom Länderspiel zwischen Norwegen und Armenien erreichten, ließen nichts Gutes erahnen - und so kam es dann auch. Mit einem geschwollenen und blau angelaufenen Knöchel kehrte Stürmer Erling Haaland aus der Heimat zurück, nachdem er vor seiner Auswechslung in der Pause noch zwei Treffer zum 9:0-Erfolg seines Teams beitragen konnte. "Sein Einsatz ist sehr fraglich, da bin ich offen und ehrlich", sagte BVB-Trainer Marco Rose am Donnerstag mit Blick auf das Topspiel gegen RB Leipzig am Samstagabend. "Erling ist immer sehr optimistisch. Aber der Fuß ist dick, geschwollen, blau. Wir arbeiten daran, aber es gibt ein großes Fragezeichen." Würde Haaland ausfallen, wäre die Partie gegen Leipzig bereits die 17. In dieser Saison, die der 21-Jährige verletzungsbedingt verpassen würde.

Immerhin: Von Haaland abgesehen kehrten bislang alle Nationalspieler einsatzfähig nach Dortmund zurück - auch Thorgan Hazard, der zwar behandelt werden musste, aber nach derzeitigem Stand nicht auszufallen droht. Ob das auch für Giovanni Reyna gilt, der in der Nacht auf Donnerstag eine halbe Stunde für das US-Team im Einsatz war, gilt abzuwarten. Der Mittelfeldspieler befindet sich aktuell noch auf dem Rückweg nach Dortmund.

In den Kader zurückkehren könnte außerdem neben Kapitän Marco Reus und Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou auch Sturm-Talent Yossoufa Moukoko. "Mouki hat noch kein komplettes Training hinter sich, aber wir schauen mal, wie viele Spieler bis Samstag dabei sind und ob wir ihn schon mit in den Kader nehmen können", sagte Rose.

Die wichtigsten Rückkehrer aus Roses Sicht finden sich allerdings nicht auf dem Rasen wieder, sondern auf der Tribüne. Erstmals seit über 750 Tagen wird der Signal Iduna Park wieder komplett ausverkauft sein. 81.365 Tickets wurden im Vorverkauf abgesetzt, auch die zuletzt fehlenden Ultras werden am Samstag wieder auf der Südtribüne stehen - die Rose erstmals als BVB-Trainer in ihrer maximalen Besetzung sehen wird.

Volles Stadion - "Das kann uns eine Menge geben"

"Darauf", sagte der 45-Jährige, "freuen wir uns alle riesig. Das merkt man auch schon in der Kabine. Unser Kapitän, der Reuser, läuft seit Tagen mit einem verzauberten Lächeln durch die Kabine, weil er sich auf sein volles Stadion freut. Das kann uns eine Menge geben." Neben Rose wird auch für einige Spieler - etwa Mittelfeld-Youngster Jude Bellingham - ein voller Signal-Iduna-Park eine neue Erfahrung sein. "Das wird ein besonderer Tag für alle", vermutete Rose zwei Tage vor der Partie - und hofft auf einen Extra-Schub gegen Leipzig und im gesamten Saisonendspurt: "Das volle Stadion ist ein absolutes Pfund für uns. Das wollen wir nutzen."