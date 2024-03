Haaland: "Das wird jetzt wahrscheinlich eine riesige Schlagzeile sein"

Manchester City steht mit eineinhalb Beinen im Champions-League-Viertelfinale, weswegen Erling Haaland am Dienstag vor allem über seine persönliche Situation sprechen konnte - und seine Zukunft.

Raum für Verbesserungen? Nach einer fast schon außerirdischen Saison 2022/23 hielten das manche bei Erling Haaland nicht für möglich. In dieser Spielzeit aber "menschelt" es häufiger beim norwegischen Vollblutstürmer. Sinnbildlich dafür steht eine Szene aus dem Manchester-Derby, als er ein Tor vom aktuell herausragenden Phil Foden auf dem Silbertablett serviert bekam - und den Ball doch aus zwei Metern über das leere Gehäuse hob.

"Die Leute sagen, ich sei gut im Tore schießen, aber vor zwei Tagen habe ich die größte Chance der Welt vergeben", erklärte Haaland am Dienstag: "Auch im Abschluss kann ich also noch besser werden." Im Umgang mit Misserfolgen hat er sich nach eigener Aussage bereits gesteigert. "Als ich jung war, war das eine Herausforderung für mich - ich erinnere mich, dass ich anfing zu weinen, wenn wir verloren und ich viele Chancen verpasst hatte. Ich habe viel daran gearbeitet, und es war eine Herausforderung."

In bisher 84 Pflichtspielen für ManCity schoss Haaland bemerkenswerte 80 Tore - 28 davon in der laufenden Saison. Dass seine Leistungen auch bei anderen Großklubs Begehrlichkeiten wecken, weiß der 23-Jährige. "Ich bin wirklich glücklich, vor allem mit den Leuten, die mich umgeben; der Manager, die Geschäftsführer, der Vorstand, sie sind eine Gruppe von erstaunlichen Menschen und ich bin wirklich glücklich, das muss ich sagen", so Haaland, der anfügte: "Wenn ich das sage, wird es jetzt wahrscheinlich eine riesige Schlagzeile sein: Man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber ich bin glücklich. Sie können das schreiben, aber Sie müssen auch alles schreiben, was ich vorher gesagt habe."

Haalands Vertrag in Manchester läuft noch bis 30. Juni 2027. Und leben will er ohnehin im Hier und Jetzt. "Mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Spielfeld. Wir haben gerade viele Spiele: Vor zwei Tagen war das Manchester-Derby, jetzt die Champions League, Sonntag ist Liverpool. Ich denke, ich sollte mich darauf konzentrieren. Ich glaube nicht, dass ich mich im Moment auf etwas anderes konzentrieren sollte."

Haalands voller Fokus auf die Karriere - Guardiola sorgt sich um Grealish

Im Leben gelte für ihn generell: "Wenn du zu viel nachdenkst, ist das nicht gut. Wenn du Stress hast, ist das nicht gut." Haaland habe "nur eine Karriere", weswegen sein Fokus darauf liege, "der beste Spieler zu sein, der ich sein kann".

Zu spüren bekommen soll das am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) der FC Kopenhagen, gegen den der Norweger beim 3:1 im Hinspiel leer ausging. Die gleiche Startelf wie im Hinspiel kann Trainer Pep Guardiola allerdings nicht aufbieten. Sorgenkind Jack Grealish falle nach einem verletzungsbedingten Rückfall seiner lädierten Leiste definitiv aus. "Ich weiß nicht, wann er wieder fit sein wird", gestand der Katalane ein. Auch ohne den Engländer sollte es für den Viertelfinal-Einzug aber reichen.