Haaland: "Danach haben wir uns zwei Jahre gesehnt"

Zwei Jahre ist es her, dass in Dortmund über 80.000 Zuschauer gefeiert haben, am Samstag gegen Leipzig kehrt die geballte Wucht an Fans zurück. Da will auch der angeschlagene Erling Haaland nicht fehlen.

"Ich denke es gibt eine Chance, dass ich morgen spielen kann." Erling Haaland. IMAGO/Laci Perenyi