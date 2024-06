Györ verlängert mit Trainerteam: Interimsduo darf weitermachen

Champions-League-Sieger Györ setzt weiter auf sein Interimsduo: Nachdem schon der Vertrag mit Trainer Johansson verlängert wurde, hat nun auch sein Co-Trainer ein neues Arbeitspapier unterschrieben.

Der Slowene Uros Bregar wird auch in der Saison 2024/25 Per Johansson als Co-Trainer in Györ unterstützen. Das gab der amtierende Champions-League-Sieger im Frauenhandball auf seiner Homepage bekannt. Bregar und Johansson arbeiteten seit Mitte April als Interimsduo zusammen. Per Johansson hatte zuvor bereits einen neuen Vertrag unterschrieben: Einen Einjahreskontrakt mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Er kam bereits Mitte März nach Györ.

"Uros ist ein Cheftrainer mit viel Erfahrung in seiner Trainerkarriere. Er und Per sind in verschiedenen Handballschulen aufgewachsen, aber vielleicht ist das der Grund, warum ihre Beziehung so harmonisch ist", so Györs Geschäftsführer Peter Endrödi.

"Beide haben mir gegenüber angedeutet, dass sie nach Möglichkeit hier bei ETO weiter zusammenarbeiten möchten. Von außen betrachtet schien es ein effektives Duo zu sein, weshalb wir die Initiative ergriffen haben, Uros für die nächste Saison zu verpflichten. Wir haben uns schnell geeinigt und ich freue mich, dass wir unseren Weg gemeinsam fortsetzen werden", betonte Endrödi.

"Hatte mehrere Angebote als Cheftrainer"

"Es war eine große Herausforderung, am Ende der Saison zu Gyori Audi ETO KC zu wechseln, aber ich habe keine Sekunde überlegt, ich wusste, dass ich hierher kommen musste. Ich habe meine Entscheidung nicht bereut, zum einen, weil ich Teil des Champions-League-Siegs war, zum anderen, weil Per Johansson und ich sofort eine gemeinsame Basis gefunden haben. Wir sind beide gleichermaßen handballbegeistert, und es hat sich gezeigt, dass wir gut zusammenarbeiten können. Ich hatte mehrere Angebote als Cheftrainer, aber ich hatte das Gefühl, dass dies der richtige Platz für mich (...) im nächsten Jahr ist", sagte Uros Bregar.

Der Slowene Bregar coachte von 2015 bis 2021 die Frauen-Nationalmannschaft seines Landes und war von 2016 bis 2021 auch Cheftrainer von Krim Ljubljana. Er arbeitete zudem auch in der ungarischen Liga - als Cheftrainer von Vác in der Saison 2015/16 und von Siófok KC (2021 bis 2023). Derzeit ist er Trainer der serbischen Frauen-Nationalmannschaft.