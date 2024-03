Györ löst Trainerfrage

Nachdem sich Györi Audi ETO in der vergangenen Woche von Cheftrainer Ulrik Kirkely getrennt hatte, steht nun der Nachfolger fest. Der ungarische Topklub setzte dabei erneut auf einen Chefcoach aus Skandinavien.

Mit Per Johansson übernimmt erstmal ein schwedischer Coach den fünfmaligen Sieger der EHF Champions League. Der 55-Jährige trainierte mit dem CSM Bukarest (2017) und Rostov am Don (2020-22) schon zwei Klubs im höchsten Vereinswettbewerb. Sein erstes Pflichtspiel absolviert er am kommenden Sonntag mit dem Ligaspiel gegen Praktiker Vac.

"Wir mussten uns schnell entscheiden und nach dem Pokalfinale die bestmögliche Wahl treffen. Meine Kollegen und ich haben die Kandidaten geprüft und dann einen engeren Kreis von Fachleuten definiert, die zur Verfügung standen und in der Lage waren, die Mannschaft zu führen", erklärt Györs Geschäftsführer Peter Endrödi in einer Vereinsmitteilung.

"Wir haben uns mit mehreren Leuten beraten, und Per Johansson hat sich als der geeignetste erwiesen, der nicht nur bereits Routine in solchen Situationen hat, sondern auch unglaublich motiviert ist. Wir glauben, dass die Mannschaft ihn braucht, um das Ziel zu erreichen, das wir uns zu Beginn der Saison in der Champions League gesetzt haben, nämlich die Teilnahme am FINAL4. Unser Vertrag läuft bis zum Ende der Saison", so Endrödi weiter.

Fünf Niederlagen in drei Wettbewerben

In der EHF Champions League könnte Györ seine Vorrundengruppe souverän gewinnen, 23 Punkte holte man aus 14 Spielen. Die fünf Minuspunkte sammelte man allerdings erst an den letzten drei Spieltagen, als der Gruppensieg schon feststand, mit Niederlagen gegen Bukarest und in Debrecen sowie einem Remis gegen Brest Bretagne.

In der ungarischen Meisterschaft hat man zwei Partien verloren, gleich Anfang September bei Mosonmagyarovar (30:33) sowie im November bei Ferencvaros Budapest (22:28). Am 10. März unterlag man zudem noch im ungarischen Pokalfinale gegen den Hauptstadtklub mit 23:25 und vergab so die erste Titelchance.

Auch in der Meisterschaft ist man fast schon abgeschlagen, neben einem hohen Sieg im zweiten Duell mit dem immer noch verlustpunktfreien FTC am 11. Mai muss man auch noch auf einen Patzer des Rivalen hoffen. In der Champions League kommt es auf im Viertelfinale auf den Sieger des Duells zwischen DVSC Debrecen und Titelverteidiger Vipers Kristiansand.

Schwede Johansson weiter in Doppelfunktion

"Ein Trainerwechsel während der Saison ist nie einfach, weder für den Verein noch für den neuen Trainer. Während meiner Trainerkarriere war ich bereits in einer ähnlichen Situation, ich glaube, dass diese Routine mir jetzt bei meiner Aufgabe hilft", so Johansson mit Blick auf sein Engagement beim CSM Bukarest, den er im März 2017 für wenige Monate coachte.

"Ich kenne das Team, sie haben in Györ eine der stärksten Mannschaften in der Welt", urteilt Johansson. "Wir wollen in der Champions League das Final Four erreichen. Györ ist die Hochburg des Frauenhandballs, es ist immer eine Ehre, hier zu arbeiten", so der Schwede, der seit 2022 auch Nationaltrainer der Niederlande ist und mit Oranje die Qualifikation für die Europameisterschaft geschafft hat und nun auch auf ein Ticket zu den Olympischen Spiele in Paris hofft.

Bei dem 1904 gegründeten Klub, der seit 1948 über eine Frauenhandballabteilung verfügt, ist Johansson nun der vierte ausländische Chefcoach nach dem Norweger Karl Erik Bøhn, dem Spanier Ambros Martin (2012-2018; 2021-2023) und Ulrik Kirkely (2023/24).

