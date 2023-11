Gwinns Einsatz in Paris steht auf der Kippe

Der FC Bayern bangt vor dem Champions-League-Auswärtsspiel in Paris um den Einsatz von Giulia Gwinn.

Viel Zeit hat der FC Bayern München in dieser Woche nicht. Am Sonntagabend siegte der Bundesliga-Tabellenführer noch bei Werder Bremen mit 2:0 (es war das 25. Bundesliga-Spiel in Folge ohne Niederlage) und flog danach noch spät zurück aus dem Norden in die bayerische Landeshauptstadt. "Wir müssen regenerieren", sagt Bayern-Trainer Alexander Straus.

Am Donnerstag (18.45 Uhr) muss der Deutsche Meister schon wieder in der Champions League antreten: bei Paris St. Germain. Der aktuelle Tabellendritte der französischen Liga siegte am Sonntag beim FC Fleury 91 mit 2:1. In der Champions League hatte Paris indes keinen guten Start erwischt und unterlag am ersten Spieltag in der vergangenen Woche bei Ajax Amsterdam mit 0:2.

Auch der FC Bayern war mit seinem ersten Auftritt nicht zufrieden: Gegen AS Rom reichte es trotz einer 2:0-Führung am Ende nur zu einem 2:2. "Das war frustrierend", meint Straus, der schon vor der Partie gegen die Italienerinnen davon gesprochen hatte, dass die Gruppe C ohnehin die schwierigste Gruppe der diesjährigen Champions League sei. "Jeder kann gegen jeden punkten. Auch in dieser Woche wird noch nichts entschieden", meint der Bayern-Coach. Paris St. Germain gehört für den Norweger "zu den besten Mannschaften Europas".

Neuzugang Katharina Naschenweng, die am Sonntag in Bremen den zweiten Bayern-Treffer erzielte, kündigte an, "dass wir uns die Punkte, die wir gegen Rom verloren, jetzt zurückholen wollen". Die Defensivakteurin weiß aber auch: "Paris ist ein anderer Gegner als Werder Bremen. Es kommt viel Tempo auf uns zu. Wir müssen die richtige Balance finden."

Ob Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn in Paris zum Bayern-Kader gehört, entscheidet sich erst kurzfristig. Die Nationalspielerin musste in Bremen nach einem Schlag auf den Fuß in der 83. Minute ausgewechselt werden. Klar ist indes, dass Pernille Harder noch nicht wieder zur Verfügung stehen kann. Die dänische Nationalspielerin hatte sich am 8. Oktober beim Bundesliga-Spiel in Essen eine Innenband-Verletzung am rechten Knie zugezogen und fällt seitdem aus. Straus hofft, dass der Sommer-Neuzugang vom FC Chelsea nach der Länderspiel-Pause Anfang Dezember wieder zum Einsatz kommen kann.