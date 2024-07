Gwinn verlängert bei Bayern - und will nicht nur national angreifen

Die Frauen des FC Bayern München haben am Montag die Vertragsverlängerung mit Leistungsträgerin Giulia Gwinn vermeldet. Der neue Vertrag der 25-Jährigen läuft bis zum 30. Juni 2027.

Der amtierende Deutsche Meister hat eine wichtige Personalie mit Blick auf die Zukunft geklärt: Giulia Gwinn hat ihren Vertrag beim FC Bayern vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Die 45-malige deutsche Nationalspielerin (zehn Tore) war 2019 vom SC Freiburg nach München gekommen und konnte seitdem drei Deutsche Meisterschaften feiern.

"Der FC Bayern ist meine Heimat geworden und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich auch die nächsten Jahre hier sein darf", wird Gwinn in einem ersten Statement zitiert: "Ich musste gar nicht lange überlegen. Ich fühle mich unfassbar wohl hier und ich glaube, dass das der Ort ist, an dem ich mich am besten und am authentischsten weiterentwickeln kann. Ich bin in einem super Umfeld, in dem mir die tägliche Arbeit alles gibt, was ich brauche."

Bianca Rech, Direktorin der FC Bayern Frauen, spricht von einem "weiteren Meilenstein". Denn: "Giulia ist eine wichtige Spielerin und ein Gesicht der FC Bayern Frauen, weshalb es für uns ein großer Schritt ist, den Vertrag mit ihr zu verlängern", so Rech.

Gesundheit das "allergrößte Ziel"

Nach zwei Kreuzbandrissen, von denen sich Gwinn mühsam zurückkämpfen musste, ist die Gesundheit ihr "allergrößtes Ziel". Und auch auf Erfolgen ausruhen will sich Gwinn nicht: "Ich glaube, dass wir die kommenden Jahre auch international einiges erreichen können. National sind wir schon sehr gut dabei, was wir auch Jahr für Jahr bestätigen wollen. Nach der Finalniederlage im DFB-Pokal (0:2 gegen Wolfsburg, Anm. d. Red.) wollen wir im kommenden Jahr definitiv wieder dabei sein und dann das Endspiel für uns entscheiden. Mit unserer Mannschaft wird Großes möglich sein."

Wir wollen den Kern der Mannschaft bewahren - das ist ganz wichtig, um in der Zukunft weiterhin Erfolg zu haben. Bianca Rech

Mit Gwinn kann Rech einen weiteren Namen von ihrer To-Do-Liste streichen - bereits die Verträge mit Cheftrainer Alexander Straus, Sydney Lohmann und Linda Sembrant waren verlängert worden. "Wir wollen den Kern der Mannschaft bewahren - das ist ganz wichtig, um in der Zukunft weiterhin Erfolg zu haben. Giulia ist hier ein wichtiger Baustein", so die 43-Jährige.

Ein Karriere-Highlight steht Gwinn mit den Olympischen Spielen in Paris unmittelbar bevor. Anschließend bereitet sie sich mit dem FCB im Trainingslager in Tirol auf die neue Pflichtspielsaison vor - deren Startschuss fällt am 25. August gegen den VfL Wolfsburg im nationalen Supercup.