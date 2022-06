Gwinn und die Titelchance: "Mit uns ist immer zu rechnen"

Für Giulia Gwinn zählt die deutsche Nationalelf bei der nahenden Frauen-EM in England zum Kreis der Titelanwärter. Eine gesunde Konkurrenz im Kader helfe dabei, das Vorhaben in die Tat umzusetzen.

"Mit uns ist immer zu rechnen. Es ist für uns immer der Anspruch, um den Titel mitzuspielen, die Qualität haben wir auch im Kader", sagte Gwinn im Hinblick auf die Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli). Die 22-Jährige von Bayern München sprach in der Medienrunde am Montag zum Start in die EM-Vorbereitung in Frankfurt/Main zudem von einer "gesunden Konkurrenz" im Kampf um die 23 Kaderplätze: "Das ist das Schöne, was uns auch besser macht."

Von Frankfurt bis Milton Keynes: Der EM-Fahrplan der Frauen-Nationalelf

Gwinn ist vornehmlich als Außenverteidigerin eingeplant beim achtmaligen Europameister. Den langen Weg durch Vorbereitung und Turnier geht die Ex-Freiburgerin mit durchaus herkömmlichen Mitteln an: "Wir haben sehr viele Spiele dabei, und ich telefoniere gerne mit meiner Familie und meinen Freunden", sagte sie in Frankfurt. Zudem halte sie auch das Fernstudium im Sportmanagement auf Trab, "das ist auch ein guter Ausgleich zur Fußballblase".

Die Laune halten jedoch auch die brandneuen und perfekten Trainingsplätze auf dem DFB-Campus hoch. "Schön hier", sagte Gwinn beim Begutachten des Geläufs lächelnd. Beste Voraussetzungen also, um den Grundstein für Titelgewinn Nummer 9 zu legen.