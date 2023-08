Gwinn nach Kreuzbandriss zurück: "Emotionaler als beim ersten Comeback"

Die deutsche Nationalspielerin Giulia Gwinn hat erstmals seit Oktober 2022 wieder ein Fußballspiel absolviert. Die Verteidigerin kam in einem Test ihres Klubs FC Bayern zum Einsatz.

Erstmals in diesem Jahr wieder im FCB-Trikot auf dem Spielfeld im Einsatz: Giulia Gwinn. IMAGO/Eibner

Ihre lange Pause ist endlich vorbei: Giulia Gwinn hat nach ihrem zweiten Kreuzbandriss im Knie ihr Comeback auf dem Platz gegeben.

Einwechslung in der 61. Minute gegen Hoffenheim

Die 24-jährige Gwinn wurde im Testspiel des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim am Mittwoch in der 61. Minute eingewechselt. Nach Abpfiff sprach sie von einem unglaublich tollen Moment. "Wieder auf dem Platz zu stehen", sei "noch emotionaler als beim ersten Comeback", wird sie auf der FCB-Website zitiert.

Gwinn hatte sich am 5. Oktober 2022 im Training mit der deutschen Nationalmannschaft am Knie verletzt, wenige Tage später bekam die Nummer 7 des FC Bayern in München die Diagnose: erneuter Kreuzbandriss. Bereits 2021 hatte sich Gwinn diese schwere Verletzung zugezogen.

Nun, fast ein Jahr später, meinte Gwinn nach ihrer Rückkehr auf dem Platz beim 2:2 gegen Liga-Konkurrent TSG Hoffenheim: "Ich glaube, dass ich mit meiner Leistung zufrieden sein kann." Die in Ailingen geborene Defensivspezialistin hoffe darauf, "für die neue Saison bereit" zu sein. Sie wolle jedoch kleine Schritte machen.

322 Tage harter Arbeit haben sich ausgezahlt. Was für ein spezieller und emotionaler Moment. Giulia Gwinn

Auf "Facebook" schrieb Gwinn, die seit Mai wieder mit ihren Kolleginnen in München trainiert und nicht mit zur WM fuhr: "322 Tage harter Arbeit haben sich ausgezahlt. Was für ein spezieller und emotionaler Moment."