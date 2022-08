Gwinn muss für die WM-Quali im September absagen

Nationalspielerin Giulia Gwinn hat ihre Teilnahme an den nahenden WM-Qualifikationsspielen wegen Kniebeschwerden abgesagt.

Ohne Bayern-Spielerin Gwinn geht es für die deutsche Nationalelf in die WM-Qualifikationsspiele im September gegen die Türkei und Bulgarien. Die Mittelfeldakteurin musste laut einer Mitteilung des DFB vom Freitag aufgrund anhaltender Kniebeschwerden absagen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung.

Die DFB-Auswahl bestreitet ihre abschließenden Spiele in der Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland am 3. September (14.45 Uhr/ZDF) in der Türkei und am 6. September (18.30 Uhr/ARD One) in Bulgarien. Der Kader umfasst nach Gwinns Absage noch 23 Spielerinnen.