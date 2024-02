Gwinn lobt Hrubesch: "Finde es gut, wenn ein Trainer auch mal lauter wird"

Eine letzte Chance gibt es noch: Am Mittwoch muss sich die deutsche Nationalmannschaft im "kleinen Finale" der Nations League gegen die Niederlande den Sieg holen, um im Sommer zu den Olympischen Spielen nach Paris reisen zu dürfen.

Auch sie kann laut werden: Giula Gwinn nach ihrem Tor im Halbfinale gegen Frankreich in Lyon. Corbis via Getty Images

Die Unsicherheit gilt es abzustellen. Rund 45 Minuten lang hatte die deutsche Nationalmannschaft bei der 1:2-Niederlage gegen Frankreich aus Sicht von Torschützin Giulia Gwinn "Angsthasen-Fußball" gezeigt. Übel genommen hatten die Teamkameradinnen Gwinn diese Formulierung aber nicht, zumal die Rechtsverteidigerin am Montag ergänzte: "Das war vielleicht ein bisschen hart formuliert. Die zweite Halbzeit war deutlich besser und mutiger, aber ich war auch emotional geladen." Zurecht, denn die deutsche Elf hatte zuvor über weite Strecken "nicht gezeigt, was in uns steckt, vor allem nicht von der Überzeugung her", wie Gwinn weiter anmerkte.

Entsprechend sei es auch bei der Spielanalyse etwas lauter geworden, bei der Interimstrainer Horst Hrubesch "ein bisschen direktere Worte, eine andere Tonlage", gefunden hatte. "Das war sehr passend, um uns klarzumachen, um was es geht. Ich finde es gut, wenn ein Trainer auch mal lauter wird, um zu motivieren", sagte Gwinn.

Mutig von Beginn an

Gegen die Niederlande soll am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) nun alles anders werden. Mutiger Fußball von der ersten Minute an sei das Ziel. "Wir wollen diesen Topmannschaften unseren Stempel aufdrücken. Wenn man für Olympia brennt, muss man ab der ersten Minute da sein", fordert Gwinn, die die Stärke der Niederlande vor allem in deren Kollektiv sieht. Im Halbfinale gegen Spanien (0:3) hatte das der Elf um Chefcoach Andries Jonker (einst Chefcoach bei den Männern des VfL Wolfsburg und Interimstrainer beim FC Bayern) allerdings nicht geholfen.

"Das wird ein All-in-Spiel. Wir haben nichts zu verlieren, können nur als Gewinner vom Platz gehen. Und wir haben die Qualität: Wenn wir das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben, bin ich zuversichtlich, dass das Spiel positiv für uns ausgeht", kündigt Sarai Linder an. Bei der Linksverteidigerin überwiegen derzeit Optimismus und Vorfreude. "Das ist eine Riesenchance, ein super Spiel. Darauf freut man sich als Spielerin." Um den Teamgeist noch einmal zu stärken und die Köpfe freizubekommen, half zuletzt auch ein freier Nachmittag und ein gemeinsames Essen im Restaurant. "Einfach mal andere Themen besprechen als Fußball", das ist für Linder auch ein Schlüssel zum Erfolg.

"... auch für unser Trainerteam"

"Wir möchten es Horst zurückgeben, dass er uns diesen Olympiatraum vorlebt. Wir wollen das für uns schaffen, aber auch für unser Trainerteam", kündigt Gwinn derweil mit Blick auf Mittwoch an, auf die letzte deutsche Chance und die Aussicht, dass Hrubesch das Team bei einer Olympia-Qualifikation weiter betreuen würde.

Während sich in Sevilla also die spanische Nationalelf mit Frankreich duelliert (19 Uhr), die beide ihren Platz bei Olympia schon sicher haben, steigt das eigentliche Endspiel in Heerenveen.