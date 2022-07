Gwinn hat "keine Angst" - Carlson hält Frankreich für "verwundbar"

Mit viel Zuversicht bereitet sich die deutsche Nationalelf auf das EM-Halbfinale gegen Frankreich vor. Am Sonntag trug auch ein Restaurantbesuch zur prächtigen Stimmung bei.

Bereit für Frankreich und gut gelaunt: Giulia Gwinn am Montag in Brentford. IMAGO/Beautiful Sports

Aus London berichtet Gunnar Meggers

Teile der deutschen Nationalmannschaft haben am Montagmorgen die erste Niederlage auf englischem Boden kassiert. Im Trainingsspiel "Alt gegen Jung" sahen die jüngeren Mitglieder des DFB-Kaders nicht besonders gut aus, berichtete eine trotzdem gut gelaunte Giulia Gwinn. Die Verteidigerin von Bayern München ist 24 Jahre alt.

Für Gwinn und die anderen jungen Nationalspielerinnen soll es bis zur Abreise nach Deutschland die einzige Niederlage bleiben. Bislang ist die Bilanz makellos: vier Spiele, vier Siege - und kein Gegentor. Am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im EM-Halbfinale in Milton Keynes gegen Frankreich will das DFB-Team diese Serie fortsetzen. "Wir haben keine Angst vor Frankreich und wollen wieder unsere Defensiv-Lust zeigen", freut sich Gwinn. "Die Stimmung im Team ist sehr, sehr gut."

Ausflug in die Londoner City - Bereit für Frankreich

Dazu hat auch der Ausflug am Sonntagabend beigetragen, als der gesamte DFB-Tross vom Stadtteil Brentford in die Londoner City fuhr, wo der Verband in der Nähe der Tower Bridge ein Restaurant gemietet hatte. "Die Stimmung war super", erzählt Gwinn. Zur heiteren Stimmungslage trägt auch bei, dass aktuell alle Spielerinnen einsatzfähig sind für die Partie am Mittwoch. Auch Almuth Schult ist nach ihrem Infekt wieder fit und sitzt am Dienstag mit im Bus, der Mannschaft und das Trainerteam in die etwa 80 Kilometer entferne Trabantenstadt bringt.

Die Vorbereitung auf den Gegner ist nach dem französischen Sieg gegen die Niederlande am Samstag präzisiert worden. Insgesamt hat der DFB mit seinen sechs Scouts vor Ort alle EM-Spiele abgedeckt. Große Überraschungen dürfte Frankreich am Mittwoch nicht parat haben. Umgekehrt ist es natürlich genauso. "Wir sind gut vorbereitet", sagt die deutsche Co-Trainerin Britta Carlson. Und ergänzt: "Es werden sich zwei Mannschaften auf Top-Niveau gegenüberstehen. Frankreich hat sich verdient durchgesetzt. Aber sie sind verwundbar. Das wissen wir, und das wollen wir ausnutzen."