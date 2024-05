GWD Minden trifft Trainer-Entscheidung

Der Handball-Zweitligist GWD Minden stellt eine sehr wichtige Weiche für die kommende Saison und trifft die Entscheidung, wer als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen soll.

Aaron Ziercke bleibt Cheftrainer von GWD Minden. Das gab der Handball-Zweitligist am heutigen Dienstag (14. Mai) bekannt. Ziercke, ein ehemaliger Nationalspieler, übernahm zu Jahresbeginn die Rolle des Cheftrainers - mitten im Abstiegskampf. Er musste in den letzten neun Spielen mit seiner Mannschaft nur eine Niederlage einstecken. Beim jüngsten Erfolg gegen den HSC 2000 Coburg sicherte sich die Ziercke-Sieben dann den Klassenerhalt.

"Ich freue mich sehr, weiterhin bei GWD Minden an der Seitenlinie zu stehen. Es macht mir sehr viel Spaß mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten und ich glaube, dass wir mit unseren Neuzugängen in der nächsten Saison eine spannende und interessante Mannschaft haben werden. Es gilt den bereits eingeschlagenen Weg weiter fortzusetzen, um wieder mehr in die Erfolgsspur zu kommen", sagt GWD-Trainer Aaron Ziercke.

Torbrügge: "Er hat die Mannschaft stabilisiert"

"Aaron hat seit seinem Amtsantritt in Minden und speziell im letzten halben Jahr im Amt als Cheftrainer sehr gute Arbeit geleistet. Er hat die Mannschaft stabilisiert und maßgeblich dazu beigetragen, dass wir den Klassenerhalt feiern konnten. Wir sind überzeugt davon, mit ihm auch in der kommenden Saison den richtigen Mann auf der Position zu haben", so GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge.