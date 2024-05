GWD Minden trennt sich vorzeitig von Amine Darmoul

GWD Minden wird nach gegenseitigem Einvernehmen seine noch ausstehenden Begegnungen der aktuellen Saison ohne Mittelmann Amine Darmoul bestreiten. Der Tunesier, der im Sommer bei der MT Melsungen anheuert, sammelt noch einmal Auslandserfahrung.

Darmoul wechselte 2021 vom tunesischen Klub Étoile Sportive du Sahel Sousse an die Weser und war in den letzten drei Jahren elementarer Bestandteil der Profimannschaft von GWD Minden. Der 26-jährige Mittelmann sorgte mit seinem Tempo und seinen spektakulären Angriffen immer wieder für Unruhe in den gegnerischen Abwehrreihen. Ihm gelangen während seiner Zeit bei den Grün-Weißen in insgesamt 89 Spielen ganze 460 Tore.

Nach dem Abstieg aus der 1. Handball-Bundesliga musste GWD Minden lange um den Klassenerhalt zittern, bei drei noch ausstehenden Spielen und neun Zählern Vorsprung auf den TuS Vinnhorst ist das Minimalziel nun erreicht.

Der tunesische Nationalspieler wird für ein kurzfristiges Engagement nach Katar reisen und dort für den Al-Arabi Sports Club in der Hauptstadt Doha auflaufen. Zweimal (1983, 2020) konnte der Clubi schon die Qatar Handball League gewinnen. Aktuell ist man nach 16 von 18 Spielen Tabellenzweiter hinter Al-Rayyan und gleichauf mit Al-Duhail. Auch Al-Ahli ist mit zwei Zählern Differenz noch in Schlagdistanz.

"Wir hätten uns natürlich am liebsten persönlich bei unserem letzten Heimspiel von Amine verabschiedet, dennoch sind wir ihm sehr dankbar für seinen Einsatz bei GWD Minden. Nach dem Erreichen des Klassenerhalts und der geschlossenen, mannschaftlichen Leistung ermöglicht uns die Ausleihe ebenso eine wirtschaftliche Weiterentwicklung für die kommende Saison. Wir wünschen Amine auf seinem weiteren Karriereweg selbstverständlich alles Gute für die Zukunft", sagt GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge.