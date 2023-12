GWD Minden leiht U21-Weltmeister vom ThSV Eisenach aus

Nach der kurzfristigen Verpflichtung von Mait Patrail leiht der ThSV Eisenach nun U21-Weltmeister Niclas Heitkamp an Zweitligist GWD Minden aus.

"Der U21-Weltmeister soll per Zweitspielrecht mehr Einsatzzeiten erhalten und sich weiterentwickeln", teilte der ThSV Eisenach in seiner Pressemitteilung zur Ausleihe von Niclas Heitkamp mit. Bei GWD Minden wird der 20-Jährige gemeinsam mit Florian Kranzmann auflaufen, der beim Gewinn der U21-Weltmeisterschaft ebenfalls im Kader stand.

GWD Minden reagiert mit der Verpflichtung von Niclas Heitkamp, der erst im Sommer vom SC DHfK Leipzig nach Eisenach wechselte und hauptsächlich im linken Rückraum eingesetzt wird, auf die Verletzung von Benedek Éles. Der ungarische Rückraumspieler zog sich vor einer Woche im Spiel gegen den TV Großwallstadt einen Kreuzbandriss zu und fällt nach einer Operation acht bis neun Monate aus.

Bei GWD Minden freut man sich über die Verstärkung. "Wir sind in erster Linie sehr froh darüber, in dieser Phase der Saison so schnell einen Neuzugang begrüßen zu dürfen", sagte GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge auf der Vereinswebseite. "Darüber hinaus sehen wir in Niclas einen sehr talentierten Spieler, der uns im Rückraum weiterhelfen wird."

Mit der Leihe von Heitkamp habe man "kurzfristig auf die angespannte Personalsituation" reagiert, so Torbrügge, und könne künftig "die Einsatzzeiten unserer Rückraumspieler besser aufteilen." Heitkamp brennt auf die neue Chance: "Ich möchte in der aktuellen schweren Phase so gut wie möglich helfen."