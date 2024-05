GWD Minden: Kreisläufer geht, Rückraumakteur bleibt

Der Handball-Zweitligist GWD Minden hat zwei weitere Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen: Während ein Kreisläufer den Verein auf eigenen Wunsch verlassen wird, bleibt ein Rückraumspieler.

Kreisläufer Timo Stoyke verlässt GWD Minden zum Saisonende. Unterdessen hat Rückraumspieler Benedikt Kühn seinen Vertrag beim Zweitligisten bis 2026 verlängert.

Erst Mitte März kam Kühn zum Saisonendspurt vom Drittligisten Füchse Berlin II nach Minden an die Weser mit dem Ziel die Dankerser im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen.

"Ich fühle mich in Minden sehr wohl und bin froh, dass ich bei GWD bleiben kann. Besonders schätze ich den guten Umgang und das familiäre Miteinander aller Mitarbeiter im Verein. Innerhalb der Mannschaft habe ich mich schnell zurechtgefunden und ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre mit dem Team. Für die kommende Saison bin ich mir sicher, dass wir wieder oben angreifen können", so der 19-jährige Benedikt Kühn.

„Benedikt hat sich gleich von Beginn an super in die Mannschaft integriert und uns in der wichtigsten Saisonphase gut unterstützt. Mit seinen gerade erst 19 Jahren hat er vor allem durch seine Schnelligkeit und Spielführung überzeugt. Wir freuen uns, dass er auch für die kommenden zwei Jahre Teil von GWD Minden bleibt und wir seine Entwicklung weiter begleiten können”, sagt Geschäftsführer Nils Torbrügge.

Stoyke geht

Timo Stoyke geht zum Saisonende. GWD Minden

Dagegen wird der 22-jährige Timo Stoyke im Sommer den Verein verlassen. Der 2,04 Meter große Kreisläufer trägt seit neun Jahren das Trikot von GWD Minden.

"Mir fällt es sehr schwer diesen Verein und auch die Region Minden zu verlassen. Ich bin mit diesem Verein groß geworden und dafür allen Menschen, die mich auf diesem Weg unterstützt, begleitet und vor allem immer an mich geglaubt haben, sehr dankbar. Es war und wird immer eine große Ehre für mich sein, für die Mannschaft zu spielen, zu der ich in der Jugend aufgeschaut habe. Trotzdem ist es für mich jetzt an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und mich sowohl sportlich als auch persönlich einer neuen Aufgabe zu stellen", sagt Timo Stoyke.

"Timo hat sich auf und neben dem Platz immer vorbildlich verhalten und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Durch seinen bedingungslosen Einsatzwillen und seine Leidenschaft für GWD hat er hier in Minden einen sehr großen Schritt in seiner Karriere gemacht. Wir hätten sehr gerne mit ihm weiter zusammengearbeitet, dennoch akzeptieren wir, dass er eine neue Herausforderung verfolgen möchte", kommentiert Torbrügge den Abgang.

Schon in jungen Jahren wechselte Timo Stoyke vom TSV Hahlen in den Nachwuchs von GWD Minden. An der Weser durchlief er sämtliche Nachwuchs-Stationen, ehe er seinen ersten Profi-Einsatz in der Saison 2021/22 in der Handball-Bundesliga feiern durfte. Insgesamt stand das Mindener Eigengewächs bislang 53-mal für GWD auf der Platte und kommt dabei auf 17 Tore.