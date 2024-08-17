GWD Minden kann TBV Lemgo Lippe nur 20 Minuten fordern

GWD Minden musste sich beim Spielo-Cup dem TBV Lemgo Lippe deutlich mit 18:27 geschlagen geben. Für die Ostwestfalen geht es im Spiel um Platz 3 nun im Kreisderby gegen den Ligakonkurrenten TuS N-Lübbecke, Lemgo trifft mit der HSG Wetzlar ebenfalls einen Ligakonkurrenten.

"Wir haben starke erste 20 Minuten gespielt aber dann kurz vor der Halbzeit den Faden etwas verloren, sodass wir mit einem Rückstand in die Pause gegangen sind. Bis dahin war es sehr, sehr gut, was das Angriffstempo und die Abwehrarbeit betrifft", sagte Mindens Cheftrainer Aaron Ziercke.

Die Anfangsphase war gekennzeichnet von zwei kompakt stehenden Abwehrreihen. Minden konnte sich durch Philipp Vorlicek beim 3:2 (6.) erstmals die Führung erarbeiten, Lemgo hatte in der Folgezeit auch Pech im Abschluss und GWD nutzte das zum 8:4 (11.). TBV-Coach Florian Kehrmann nahm die Auszeit, fand die richtigen Stellschrauben und Stück für Stück kämpfte sich der Erstligist in die Partie.

Vor allem über die rechte Außenbahn und die Halbpositionen traf der TBV, aber Minden blieb auch durch die Paraden von Malte Semisch vorne. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Mindener jedoch etwas nachlässiger im Angriff, Lemgos Abwehr konnte sich steigern und auch Constantin Möstl im Lemgoer Tor setzte nun seine Akzente. Kurz vor der Pausensirene hatte der Erstligist das Blatt gedreht, beim 12:13 ging es in die Kabine.

Danach spielte vor allem der TBV, Minden geriet schnell mit 12:17 (35.) ins Hintertreffen und konnte nur noch punktuell Gegenwehr leisten. " In der zweiten Hälfte finden wir den Faden dann leider nicht wieder und lassen zusätzlich ein paar hundertprozentige Chancen aus. Dann hat man natürlich auch gesehen, dass man gegen so eine starke Mannschaft wie Lemgo schnell in Rückstand gerät”, so Ziercke.

Mit dem letztlich klaren 18:27 haderte der Coach der Ostwestfalen. "Dennoch ist mir die Niederlage etwas zu hoch ausgefallen, da wenn wir mit der ein oder anderen Torchance sorgfältiger umgegangen wären, das Endergebnis etwas knapper hätten gestalten können", so Ziercke abschließend.

Minden: Semisch, Danzenbächer; Kranzmann 5/1, Diekmann 3, Volicek 2, Bergner 2, Sebetic 2, Weck 2, Radovic 1

Lemgo: Möstl, Goldbecker; Wagner 5, Battermann 4, Versteijnen 4, Schagen 3, Carstensen 3, Zehnder 2/2, Petrovsky 2, Hutecek 1, Simak 1, Suton 1, Geislers 1