GWD Minden holt polnischen Nationalspieler von Pick Szeged

GWD Minden hat seinen Kader zu Beginn der zweiten Saisonhälfte noch einmal verstärkt - mit einem polnischen Nationalspieler des Champions League-Teilnehmers Pick Szeged. Im Gegenzug verlässt ein Akteur den Handball-Zweitligisten.

Der 23-jährige Szymon Dzialakiewiecz wechselt aus Ungarn an die Weser. Der Pole ist im rechten Rückraum zuhause, hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben und ersetzt Mathias Bitsch, der in seine dänische Heimat zurückkehrt.

"Szymon hat gezeigt, dass er auf höchstem Niveau bestehen kann und wird nun die Chance erhalten, sich bei GWD zu beweisen. Wir haben ihn geholt, weil wir uns von ihm positive Impulse im Kampf um den Klassenerhalt versprechen", kommentiert GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge die Verpflichtung.

Ex-Gummersbacher kehrt zurück nach Deutschland

Szymon Dzialakiewicz sei sofort spielberechtigt und werde bereits beim Auswärtsspiel in Hamm im Kader stehen, teilte GWD mit. Der 1,90 Meter große Dzialakiewiecz, der seine Karriere im Seniorenbereich in Polen bei Gwarda Opole begann, hat bereits in der Saison 2021/22 beim VfL Gummersbach Bundesliga-Erfahrung gesammelt.

Über den schwedischen Club Redbergslids IK ging es schließlich im vergangenen Sommer nach Ungarn. Im Trikot der polnischen Nationalmannschaft kommt er bislang auf 13 internationale Einsätze.

Mathias Bitsch (mit Ball) verlässt GWD Minden. GWD Minden

Bitsch geht

Mathias Bitsch hingegen wird die Grün-Weißen mit sofortiger Wirkung verlassen. Der Däne erzielte in der aktuellen Saison in 17 Spielen 23 Tore. "Wir bedanken uns bei Mathias für seinen Einsatz und für seine vorbildliche und professionelle Einstellung. Für die Zukunft wünschen wir ihm und seiner Familie alles Gute", so Torbrügge.