GWD Minden gelingt Befreiungsschlag vor dem "Vier-Punkte-Spiel"

Ein Jahr nach dem letztendlich erfolglosen Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga kämpft GWD Minden auch in der 2. Bundesliga um das sportliche Überleben. Das 31:25 gegen TuSEM Essen am Freitagabend war der erste Sieg seit Anfang Dezember. Dieser erste Befreiungsschlag gibt Rückenwind für das "Vier-Punkte-Spiel" am kommenden Wochenende.

Szymon Dzialakiewicz steuerte sieben Treffer zum Sieg gegen Essen bei. picture alliance / Dennis Ewert/RHR-FOTO