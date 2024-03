GWD Minden bindet weiteres Eigengewächs

Nach Mats Korte hat sich nun ein weiteres Eigengewächs zu GWD Minden bekannt. Max Staar hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und sein laufendes Engagement vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der Kader für die neue Saison nimmt damit immer konkretere Formen an und ist auf vielen zentralen Positionen bereits besetzt.

"Max ist ein Spieler, der vorangeht und immer klar Stellung bezieht. Dieses Mindset und seine zuverlässige sportliche Leistung machen ihn schon jetzt zu einem der Führungsspieler in der Mannschaft. Ich bin froh, dass er seine Zukunft in Minden sieht und damit sein Vertrauen in die Entwicklung bei GWD unterstreicht", so Geschäftsführer Nils Torbrügge.

Staar hat seine sportlichen Wurzeln bei Eintracht Hagen und wechselte in der B-Jugend zur Jugendakademie nach Großwallstadt. Seit 2015 trägt der Rechtsaußen das GWD-Trikot, spielte zunächst in der A-Jugend-Bundesliga und in der 3. Liga. Seinen ersten Profivertrag unterschrieb er für die Saison 2017/18. In der laufenden Spielzeit verpasste Staar nur eine von bislang 23 Partien, erzielte 87 Treffer und rangiert damit auf Rang 2 der vereinsinternen Torjägerliste.

Für den Mann mit der Nummer 27 war die Vertragsverlängerung eine folgerichtige Entscheidung: "Ich bin der festen Überzeugung, dass in diesem Verein viel mehr steckt als wir aktuell zeigen. Ich kann mich mit dem zur nächsten Saison eingeschlagenen Weg von GWD zu 100% identifizieren. Ich möchte meinen Teil als Führungsperson, auf und neben dem Feld, dazu beitragen. Mit GWD Minden möchte ich wieder erstklassig spielen."