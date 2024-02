GWD Minden bindet Kreisläufer

Der Handball-Zweitligist GWD Minden hat den Vertrag mit seinem Kreisläufer Michael Schulz verlängert.

Der Kontrakt des Kreisläufers wäre ursprünglich am Saisonende ausgelaufen. Nun hat GWD Minden Michael Schulz bis 2026 an sich gebunden, teilte der Verein mit.

Im Juli 2023 hatte sich Schulz den Grün-Weißen angeschlossen. "Wir haben uns von ihm Emotionalität und eine starke körperliche Präsenz versprochen und genau diese Erwartungen hat er erfüllt. Ich freue mich, dass er nach seiner Handverletzung nun wieder voll da ist und seine sportliche Zukunft in Minden sieht", so GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge.

"Mit 27 Jahren ist seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen und wir glauben, dass er in den nächsten Jahren noch mehr Qualität einbringen kann", so Torbrügge.

Schulz: "Musste nicht lange überlegen"

Der im Saarland aufgewachsene Schulz bestritt sein erstes Zweitligaspiel in der Saison 2013/14 für die HG Saarlouis. Von 2018 bis 2021 trug er dann das Trikot der Rimparer Wölfe und schloss sich vor gut zwei Jahren dem HC Elbflorenz Dresden an. Aktuell stehen 284 Spiele und 357 Tore in der Vita des 2,01 Meter-Mannes.

Michael Schulz sagt: "Ich bin sehr glücklich, dass ich weitere zwei Jahre bei GWD bleiben werde. Als es die frühzeitige Anfrage gab, den Vertrag zu verlängern, musste ich nicht lange überlegen und habe mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen gefreut."

"Außerdem will ich dabei sein, wenn wir wieder in einer vollen Kampa-Halle zu Hause spielen können. Wir wollen nun in der Rückrunde zeigen, dass wir nicht dort stehen, wo wir hingehören. Gemeinsam mit den Fans werden wir alles reinwerfen und versuchen, maximal erfolgreich zu sein", betont Schulz.