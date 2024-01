Gutmann verlässt Eintracht Norderstedt

"Reisende soll man nicht aufhalten", so Danny Schiemann. Am Donnerstag bestätigte der Eintracht-Sportchef den Abgang von Torjäger Nick Gutmann zur Winterpause. Gutmann hatte kurz nach Jahresbeginn zur Überraschung der Verantwortlichen seinen sofortigen Wechselwunsch hinterlegt. "Wir bedauern, dass Nick diese Entscheidung im Winter getroffen hat, haben uns aber dafür entschieden, einem Transfer gegen die Zahlung einer Ablösesumme zuzustimmen“, so Schiemann. Der 27-jährige Angreifer kehrte vor einem Jahr aus den USA zurück nach Norderstedt, zählte in dieser Saison zu den Leistungsträgern und traf in 17 Spielen bereits achtmal.