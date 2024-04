Gutjahr hält dem Bahlinger SC die Treue

Nico Gutjahr hat seinen Vertrag beim Bahlinger SC verlängert und wird damit in seine fünfte Saison am Kaiserstuhl gehen. Der 30-jährige Defensivspieler, der für die SG Sonnenhof Großaspach und die Würzburger Kickers schon 3. Liga gespielt hat, kam 2020 vom SSV Ulm 1846 und absolvierte seitdem für den BSC 109 Regionalliga-Spiele. Der Sportliche Leiter Bernhard Wiesler berichtet in einer Meldung: "Nico ist ein herausragender Fußballer, der über reichlich Erfahrung verfügt und ein absoluter Teamplayer ist."