Gutes Omen? Referee des U-17-WM-Finals pfeift den FC Bayern in Manchester

Wenn das mal kein gutes Omen für den FC Bayern München ist: Die abschließende Partie der Champions-League-Gruppenphase bei Manchester United leitet der Final-Schiedsrichter der U-17-WM.

Wenn am Dienstagabend im Old Trafford (21 Uhr, LIVE! bei kicker) der Anpfiff der Partie zwischen Manchester United und dem FC Bayern ertönt, geht es für den deutschen Rekordmeister rein sportlich um die goldene Ananas. Denn Rang eins in der Gruppe A ist den Männern von Trainer Thomas Tuchel nicht mehr zu nehmen.

Doch nach dem 1:5 bei Eintracht Frankfurt wird der abschließende Auftritt im "Theatre of Dreams" zu einem Charaktertest für den FCB. "Es geht darum, am Dienstag ein anderes Gesicht zu zeigen", sagte Nationalspieler Leon Goretzka im ZDF. Zumal der FCB mit den Red Devils in der Champions League historisch eng verbunden ist. Besonders durch die dramatische 1:2-Finalpleite von 1999, der "Mutter aller Niederlagen". "Das sind ganz große Spiele, geschichtsträchtige Duelle", sagte Goretzka.

Und zumindest die Einteilung des Schiedsrichters könnte sich als gutes Omen für den FCB erweisen. Denn die UEFA teilte Espen Eskas für die Partie ein. Zwar hat der Norweger noch keine Erfahrungen mit den Bayern auf internationaler Ebene gemacht, allerdings mit anderen deutschen Teams.

Besonders positiv gestaltete sich sein jüngster Auftritt mit deutscher Beteiligung: Denn der 35-Jährige pfiff erst Anfang Dezember das Finale bei der U-17-WM in Indonesien, das bekanntlich Deutschland mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen den Nachwuchs Frankreichs für sich entschied. Auf Klub-Ebene pfiff Eskas zudem in dieser Saison das Königsklassen-Debütspiel des 1. FC Union Berlin bei Real Madrid (0:1), eine Spielzeit zuvor gewann RB Leipzig unter seiner Leitung mit 3:1 am dritten Spieltag gegen Celtic Glasgow.