Gutes Omen? Oliver pfeift Bayern-Spiel in Salzburg

Der Engländer Michael Oliver leitet das Achtelfinal-Hinspiel des FC Bayern bei RB Salzburg. Der deutsche Meister hat bislang gute Erfahrungen mit dem Schiedsrichter gemacht.

Am Mittwochabend in Salzburg im Einsatz: Michael Oliver. imago images/Shutterstock

Der 36-Jährige Oliver pfeift zum dritten Mal ein Spiel des FCB in der Champions League - alle drei gewannen die Münchner am Ende in überzeugender Manier. Im Achtelfinale 2018 war er beim 3:1 bei Besiktas im Einsatz, im Oktober 2020 beim 4:0 über Atletico Madrid. Zuletzt leitete Oliver den 3:0-Auswärtssieg der Bayern in der Vorrunde in Barcelona.

Insgesamt ist das Achtelfinale in Salzburg das vierte Spiel des Engländers in der laufenden Champions-League-Saison - und das dritte mit deutscher Beteiligung. Neben dem Bayern-Sieg in Barcelona leitete er auch die 1:3-Niederlage von Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam und verhängte eine höchst umstrittene Rote Karte gegen Mats Hummels.