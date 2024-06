Gutes Omen? Italiener Orsato pfeift Schweiz gegen Deutschland

Am Sonntag kommt es zwischen der Schweiz und Deutschland zum Duell um den Gruppensieg. Gepfiffen wird das Spiel von einem Italiener.

Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato wird Deutschlands Gruppenfinale gegen die Schweiz am Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Frankfurt leiten. Das gab die UEFA am Freitagmorgen bekannt.

Bisher pfiff der 48-Jährige fünf Spiele der Nationalelf, wovon Deutschland keins verlor (zwei Siege, drei Unentschieden). Die letzte Begegnung war vor etwa zwei Jahren ein 1:1 in der Nations League gegen Spanien.

Bei der laufenden Europameisterschaft kam Orsato bereits am ersten Spieltag zum Einsatz - bei Englands Auftaktsieg gegen Serbien (1:0). Vom kicker gab es dafür eine glatte 2. Alles war gut: seine Kommunikation, seine Linie, seine Vorteilsauslegung, sein Strafmaß. Die Mannschaften forderten ihn aber auch nicht allzu sehr.

Als sich Müller 2021 über Orsato echauffierte

In seiner Schiedsrichter-Karriere musste Orsato aber auch schon Kritik einstecken. Bei der WM 2022 etwa zog der Referee den Ärger Kroatiens auf sich, als er im Halbfinale (3:0) dem späteren Weltmeister Argentinien einen Elfmeter zusprach.

Auch Thomas Müller beklagte sich schon über Orsato, weil der Unparteiische sich bei Bayerns Champions-League-Aus 2021 gegen PSG zu "sehr auf das leichte Hinfallen" der Franzosen eingelassen habe. Tatsächlich fiel der Italiener damals in einer nicht leicht zu leitenden Partie zu oft auf Schauspielerei in Zweikämpfen herein (kicker-Note 4).

Karriere auf Klubebene beendet

Souverän leitete Orsato das Champions-League-Finale 2020 zwischen PSG und den Bayern (kicker-Note 1,5). Im selben Jahr wurde er auch Welt-Schiedsrichter. Seine Karriere auf Klubebene beendete Orsato erst kürzlich - mit Tränen in den Augen. Das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen PSG und Borussia Dortmund (0:1, kicker-Note 2) war sein letztes Spiel.

Bei der EM dürften weitere Spiele noch hinzukommen, ehe nach dem Turnier endgültig Schluss ist und der Italiener die Pfeife an den Nagel hängt.