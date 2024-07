Gutes Omen für Spanien? Schiedsrichter Letexier pfeift das EM-Finale

Die beiden Finalteilnehmer Spanien und England standen bereits fest - nun ist auch klar, welcher Schiedsrichter das Endspiel der Europameisterschaft pfeift. Die Wahl ist auf den Franzosen Francois Letexier gefallen.

Dreimal kam Francois Letexier bei dieser Europameisterschaft bereits als Hauptschiedsrichter zum Einsatz, am Sonntag wird ein viertes Mal folgen. Der 35-jährige Franzose wird das EM-Finale zwischen Spanien und England (21 Uhr, LIVE! bei kicker) leiten.

Größtes Highlight trotz internationaler Erfahrung

Für Letexier ist es unweigerlich das bisherige Highlight seiner Karriere, fungierte er etwa bei der Dortmunder Niederlage im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) oder im EM-Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland (5:1) doch lediglich als Vierter Offizieller an der Seitenlinie.

An der Pfeife leitete er in der vergangenen Klubsaison derweil fünf Spiele in der Königsklasse, darunter das Viertelfinalhinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City (3:3). Neben vier Einsätzen in der Europa League brachte es Letexier zudem auf 15 Auftritte in der heimischen Ligue 1.

Franzose leitete Spaniens Achtelfinalerfolg

Im Endspiel kommt es für den 35-Jährigen, der seit 2017 als internationaler Referee unterwegs ist, derweil zu einem Wiedersehen mit den Spaniern. La Roja machte bereits im Achtelfinale mit Letexier Bekanntschaft, als dieser beim 4:1-Erfolg über Georgien für die Spielleitung zuständig war.

Der Franzose pfiff außerdem das 2:2 zwischen Kroatien und Albanien sowie das 0:0 zwischen Dänemark und Serbien und kommt damit während des bisherigen Turnierverlaufs insgesamt auf einen kicker-Notenschnitt von 2,17.

Unterstützt wird Letexier am Sonntagabend im Berliner Olympiastadion von seinen französischen Assistenten Cyril Mugnier und Mehdi Rahmouni sowie dem Vierten Offiziellen Szymon Marciniak (Polen). Video-Assistent ist Jerome Brisard aus Frankreich, der von Landsmann Willy Dalajod und dem Italiener Massimiliano Irrati unterstützt wird. Zudem steht der Pole Tomasz Listkiewicz als Ersatz-Referee zur Verfügung.