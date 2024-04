Gutes Omen für Rapid? Die Ticketinfos zum Cupfinale im Überblick

Der ÖFB sowie die beiden Finalisten Sturm Graz und Rapid haben am Montag die Ticketinfos zum ÖFB-Cupfinale am 1. Mai bekanntgegeben. Inklusive einer guten Nachricht für abergläubische Anhänger in Grün-Weiß.

Im Klagenfurter Wörthersee Stadion kommt es am 1. Mai (17 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Neuauflage des Cup-Endspiels zwischen Sturm Graz und dem SK Rapid. Am Montag gaben der ÖFB sowie die beiden Vereine die Infos zum Kartenverkauf bekannt. Anders als im Vorjahr sind Tickets heuer ausschließlich über die zwei Finalisten erhältlich.

Sowohl bei Sturm als auch bei Rapid startet der Kartenverkauf am 11. April um 11 Uhr. Der Online-Verkauf läuft auch in diesem Jahr wieder über oeticket, zudem können Tickets bereits ab der ersten Verkaufsphase stationär in Graz-Liebenau bzw. Wien-Hütteldorf erworben werden. Beiden Klubs steht - wie bereits 2023 - ein Kontingent von rund 12.000 Karten zur Verfügung. Sämtliche VIP-Tickets für das Finale sind bereits vergriffen.

Anders als im Vorjahr agiert Sturm diesmal offiziell als Heimteam, demnach wurde der schwarz-weißen Anhängerschaft die Südtribüne zugeteilt. Die Rapid-Fans werden sich heuer auf der Nordtribüne einfinden. Möglicherweise ein gutes Omen, feierte Sturm mit seinen Zuschauern dort im Vorjahr doch den Titelgewinn. Zusätzlich zu den Sektoren hinter den Toren erhalten beide Mannschaften auch ein Kontingent für die Längsseiten. Der Verkauf läuft bei Sturm und Rapid etwas unterschiedlich ab.

So läuft der Kartenverkauf bei Sturm

Phase 1

• Ab Donnerstag, 11. April (11 Uhr) bis Dienstag, 16. April 2024 (8 Uhr)

• Member Plus (Black Member, Junior Member, Little Blackies - die gleichzeitig Abonnenten sind)

• Ticket-Garantie - 1 Ticket pro Person

• Auswahl zwischen Sitz- und Stehplätzen nach Verfügbarkeit

Phase 2

• Ab Dienstag, 16. April (10 Uhr) bis Montag, 22. April (8 Uhr)

• Black Member, Junior Member, Little Blackies

• Keine Ticket-Garantie - First come, first served

• 1 Ticket pro Person

Phase 3

• Ab Montag, 22 April (10 Uhr) bis Freitag, 26 April (8 Uhr)

• Abonnenten und White Member

• Keine Ticket-Garantie - First come, first served

• 1 Ticket pro Person

Phase 4

• Ab Freitag, 26. April (10 Uhr)

• Freier Verkauf

So läuft der Kartenverkauf bei Rapid

Phase 1

• Ab Donnerstag, 11. April (11 Uhr) bis Samstag, 13. April (23:59 Uhr)

• Vorverkauf für Abonnenten, die gleichzeitig auch Vereinsmitglieder sind, sowie alle aktuellen Auswärtsabonnenten

• 2 Tickets pro Person

Phase 2

• Ab Sonntag, 14. April (11 Uhr) bis Dienstag, 16. April (23:59 Uhr)

• Vorverkauf für Vereinsmitglieder ODER Abonnenten

• 2 Tickets pro Person

Phase 3

• Ab Mittwoch, 17. April (11 Uhr)

• Freier Verkauf

Tickets für die beiden Fansektoren sind zum Einheitspreis von 22 Euro erhältlich, für Karten auf der Längsseite kann sich der Preis auf bis zu 49 Euro belaufen. Im Vorjahr war das Spiel mit 30.000 Zuschauern ausverkauft. Sturm gewann das Endspiel nach einem Doppelpack von Manprit Sarkaria mit 2:0.