Gutes Omen für den BVB? Der Unbesiegte fehlt im CL-Finale

Real Madrid muss im Finale der Champions League auf Aurelien Tchouameni verzichten. Der Ausfall des Franzosen darf Borussia Dortmund vor dem Endspiel leise Hoffnung machen.

Nachdem sich Aurelien Tchouameni im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen den FC Bayern (2:1) eine Stressverletzung am linken Fuß zugezogen hatte, fehlte der Franzose in den jüngsten drei Ligaspielen der Königlichen. Auf der Pressekonferenz am Freitagmittag bestätigte Carlo Ancelotti nun, was in den vergangenen Tagen bereits befürchtet worden war.

Tchouamenis beeindruckende Startelf-Quote

"Tchouameni fällt für das Champions-League-Finale aus. Er erholt sich für die Europameisterschaft", erklärte der Cheftrainer der Madrilenen, dem damit ein wichtiger und flexibel einsetzbarer Defensivakteur für das Endspiel fehlt.

Wie wichtig der 24-Jährige tatsächlich für den neuen Spanischen Meister ist, wird mit Blick auf die Statistiken deutlich. In allen Spielen, in denen Tchouameni in dieser Saison der Startelf angehörte - 31 an der Zahl -, blieben die Madrilenen ungeschlagen. 25 Mal ging Real als Sieger vom Feld, sechsmal fuhren die Königlichen zumindest ein Remis ein.

Wer wird Kroos' Nebenmann zum Abschluss?

Neben wem Toni Kroos im zentralen Mittelfeld an jenem 1. Juni sein letztes Pflichtspiel für Real Madrid bestreiten wird, ist damit rund eine Woche vor dem Endspiel weiter offen. Hoffnungen auf einen Startplatz in Wembley darf sich durch Tchouamenis Ausfall somit wohl vor allem Fede Valverde - auch Kroos' langjähriger Mittelfeld-Partner Luka Modric und Eduardo Camavinga wären verfügbar.

Die Analyse-Abteilung des BVB wird an diesem Wochenende sicherlich gespannt ins Santiago Bernabeu schauen, wenn die Königlichen zum Saisonabschluss Real Betis Sevilla empfangen (Samstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker). Gut möglich, dass Ancelotti das letzte Heimspiel von Kroos - aus Sicht des Italieners "einer der Besten in der Geschichte" - nutzt, um die potenzielle Startelf für das Finale in London zu testen.