Gutes Omen für beide Teams? Turpin leitet Bayerns Rückspiel gegen ManCity

Die UEFA hat die Schiedsrichter-Ansetzung für das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Bayern und Manchester City bekanntgegeben: Mit Clement Turpin leitet ein alter Bekannter die Partie.

Clement Turpin wird am Mittwochabend das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Bayern und ManCity leiten. IMAGO/Sportimage

Sollte sich der FC Bayern nach einem positiven Omen vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City (Mittwoch, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) umsehen, dann ist die Schiedsrichter-Ansetzung vielleicht eines: Denn in bislang sieben Partien in der Königsklasse mit Münchner Beteiligung, die Clement Turpin geleitet hat, hat der FCB noch keine Niederlage kassiert.

Fünf Siege und zwei Remis stehen bei den Partien, die Turpin geleitet hat, für den Rekordmeister zu Buche, unter anderem das 7:2 gegen Tottenham (Oktober 2019) oder das 7:1 gegen Salzburg (März 2022).

Eher getrübt dürften hingegen Thomas Müllers Erinnerungen an den französischen Schiedsrichter sein, der im vergangenen Jahr das Champions-League-Finale geleitet hat. Der Routinier bekam seine einzige Rote Karte in der Königsklasse vom 40-jährigen Referee beim 3:3 in Amsterdam im Dezember 2018 gezeigt.

Apropos Omen: Auch bei Manchester City dürfte Turpins Nominierung positive Erinnerungen geweckt haben: Zweimal pfiff der 40-Jährige Champions-League-Spiele der Skyblues - beide gegen deutsche Klubs, die City für sich entscheiden konnte (7:0 gegen Schalke; 2:1 gegen Mönchengladbach).