"Gutes Gefühl" trügt Rose nicht - Reus knackt die 100

Was für eine Gala! Borussia Dortmund deklassierte den VfL Wolfsburg vor ausverkauftem Haus mit 6:1. Die Partie schrieb etliche Geschichten.

So sehen Sieger aus: Dortmunds Coach Marco Rose und seine Schützlinge. IMAGO/RHR-Foto

Das letzte Mal, dass der BVB 5:0 zur Pause geführt hatte, war in der Saison 2012/13 in Fürth am 29. Spieltag beim 6:1-Erfolg. Exakt dasselbe Kunststück ist der Elf von Marco Rose nun vor heimischer Kulisse gegen Wolfsburg gelungen.

Ausgerechnet Tom Rothe, 17-jähriger Bundesliga-Debütant beim BVB, leitete den Kantersieg ein, als er sich nach Julian Brandts Ecke gegen Sebastiaan Bornauw hochschraubte und mit seinem Premierentor zur Führung einköpfte (24.) - die erste von vielen bemerkenswerten Randnotizen eines rauschenden Dortmunder Vortrags.

Assists: Reus als Vierter dreistellig

Es folgte bei Manuel Akanji 3:0 (28.) die 100. Torvorlage von Marco Reus - der Kapitän knackte damit die dreistellige Marke seit der Erfassung der Vorlagen zur Saison 1988/89 nach Thomas Müller (186), Franck Ribery (121) und Andreas Möller (109) und sammelte gleich noch seinen 101. Assist bei Erling Haalands 5:0 (38.).

Es passt ins Bild eines rundum gelungenen Tages, dass der norwegische Goalgetter seine Torflaute noch vor dem Kabinengang nach 422 Minuten beendete und nach der Pause den Doppelpack schnürte (54.).

Rose "schwer angetan" - am Ende wohl nicht nur von der Atmosphäre

"Ich war schwer angetan von der Atmosphäre", sagte Rose nach der Partie gegenüber "Sky", er habe schon vor dem Spiel ein gutes Gefühl gehabt und eine gute Stimmung ausgemacht. "Und danach haben wir unseren Teil dazu beigetragen."

Mit Jamie Bynoe-Gittens (17) und Lion Semic (18) betraten am Ende zwei weitere Youngster erstmals die Bundesliga-Bühne. Dies und die Tatsache, dass mit dem 6:1-Sieg die erneute Champions-League-Teilnahme quasi unter Dach und Fach ist und die bemerkenswerte Serie gegen Wolfsburg (jetzt 13 Siege bei einem Remis) ausgebaut wurde, rundete den Fußballnachmittag in Dortmund noch ab.