"Guter und talentierter Junge": Ba erhält Profivertrag in Leipzig

RB Leipzig hat Eigengewächs Sanoussy Ba langfristig an den Verein gebunden und ihn mit einem Profivertrag ausgestattet. Dieser läuft bis 2025.

Ba, der bereits im Sommer 2016 von der SpVgg Bayern Hof zu RB gewechselt war, durchlief bei den Roten Bullen alle Jugendmannschaften bis zur U 19. Seit dieser Saison gehört der 18-Jährige zum Profikader, kam sowohl im Testspiel gegen Liverpool als auch im DFB-Pokal (zwei Einsätze) und in der Bundesliga gegen Hoffenheim zum Einsatz. Nun erhält der flexibel einsetzbare Außenspieler einen Profivertrag bis 2025.

"Ich fühle mich bei RB unglaublich wohl"

"Ich bin sehr stolz, dass ich meinen ersten Profivertrag unterschreiben konnte und es ist ein tolles Signal des Vereins", wird der 18-Jährige auf der RB-Website zitiert, "ich fühle mich bei RB Leipzig unglaublich wohl und kann mich hier Tag für Tag hervorragend entwickeln." Es dauerhaft in den Kader der ersten Mannschaft zu schaffen, sei sein "großes Ziel".

Neben dem Kurzeinsatz in der Bundesliga stand Ba in der Champions League gegen Celtic Glasgow im Kader und sammelte zudem bei sechs Einsätzen in der Youth League internationale Erfahrung. In 20 Spielen für die U 19 der Leipziger kommt der Flügelspieler insgesamt auf drei Tore und eine Vorlage. Cheftrainer Marco Rose freut sich darauf, in Zukunft öfter auf den 18-Jährigen zurückgreifen zu können: "Sanoussy ist ein guter und talentierter Junge. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat eine herausragende Dynamik, ist beidfüßig und flexibel einsetzbar", so der Coach.