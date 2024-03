"Guter Schritt für uns": Die Vier-Punkte-Woche des SC DHfK Leipzig

Zweiter (Heim-) Sieg in Folge für die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig. Die Sachsen freuen sich über eine Vier-Punkte-Woche.

Nach dem Kantersieg gegen den Bergischen HC (33:22) setzten sich die Leipziger am gestrigen Sonntagnachmittag (3. März) auch die MT Melsungen recht deutlich bezwungen. Durch den 32:27 (16:13)-Heimsieg verbessern sich die Sachsen in der Tabelle auf Rang zehn und haben nun sogar ein ausgeglichenes Torverhältnis.

Rúnar Sigtryggsson, der Trainer des SC DHfK Leipzig, bilanzierte danach: „Wir haben erneut eine sehr ordentliche Leistung gezeigt. Ich war speziell mit unserer Abwehr sehr zufrieden."

"Haben Ruhe bewahrt"

"Als meine Mannschaft am Anfang zurücklag, haben wir Ruhe bewahrt und sind nicht in Panik verfallen. Wir hatten heute zwar etwas weniger Tempo, doch das ist in Ordnung, denn die Konzentration und Disziplin stimmte", so der Isländer.

"Ich glaube, es war vorne wie hinten einfach eine Mannschaftsleistung heute", sagte Leipzigs Spielmacher Luca Witzke am Dyn-Mikrofon. "Wir haben super zusammengespielt und vor allem in der Deckung natürlich super kompakt gespielt, uns an die taktischen Vorgaben gehalten und Ebbo (Anm. d. Red.: Domenico Ebner) hat im Tor dann super gehalten und das hilft uns natürlich enorm."

Ebner verzeichnete insgesamt 14 Paraden (35 Prozent gehaltene Bälle). Mit Blick auf die Vier-Punkte-Woche und die Tabelle sagte Witzke: "Das war ein richtiger, guter Schritt für uns. Ich glaube, wir müssen trotzdem mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Das war der erste Schritt jetzt: Wir haben jetzt zwei gute Spiele gemacht und am Ende müssen wir jetzt Spiel für Spiel da weitermachen."

Sigtryggsson forderte: "Jetzt müssen wir es auswärts gegen Stuttgart genauso machen."