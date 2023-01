"Guter Job": Pegula bringt Swiatek zum Weinen

Iga Swiatek hat gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula im Rahmen des United Cup eine klare Niederlage kassiert. Die Weltranglistenerste vergoss bittere Tränen.

Die 21-jährige Swiatek musste sich Pegula anderthalb Wochen vor dem Beginn der Australian Open in nur 71 Minuten Spielzeit mit 2:6 und 2:6 beugen. Noch im Vorjahr hatte die US-Amerikanerin alle vier Begegnungen mit der Polin verloren. Swiatek war untröstlich und vergoss nach dem Duell bittere Tränen.

Auch Tiafoe siegt - USA führt mit 2:0

Pegula dagegen war naturgemäß hochzufrieden: "Ich habe schon oft gegen sie gespielt, aber dies waren definitiv die schnellsten Bedingungen", sagte die Weltranglistendritte. "Ich denke, ich habe einen wirklich guten Job gemacht und aggressiv gespielt, clever aufgeschlagen und wirklich gut returniert", charakterisierte die 28-Jährige ihr Spiel.

Weil auch Frances Tiafoe zuvor sein Einzel gegen Kacper Zuk 6:3, 6:3 gewonnen hatte, steht es nach dem Erfolg von Pegula nach den ersten beiden Einzeln im Halbfinale des neuen Teamwettbewerbs 2:0 für die USA. Polen steht dadurch mit dem Rücken zur Wand, hat aber hat noch die Chance, die Partie in den verbliebenen zwei Einzeln am Samstag und in einem Mixed-Doppel umzureißen. Das zweite Halbfinale bestreiten Griechenland und Italien.