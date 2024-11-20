Guter Abschluss, herausragende EM: Die TV-Quoten des DFB-Teams 2024

Die Heim-EM sorgte dank einer neuen Euphorie rund um die deutsche Nationalmannschaft für Traum-Quoten im TV. Auch mit dem letzten Länderspiel des Jahres können die TV-Anstalten nochmal zufrieden sein.

Sportlich gesehen ging es am Dienstagabend eigentlich um nichts mehr. Das DFB-Team hatte das Viertelfinal-Ticket und den Gruppensieg in der Nations League bereits in der Tasche, Ungarn den dritten Platz sicher. Also rotierte Bundestrainer Julian Nagelsmann fleißig durch, in einer nicht besonders hochklassigen Partie klauten die Ungarn dank eines späten Elfmeters noch zwei Punkte.

Trotz der geringen sportlichen Relevanz lockte das DFB-Team aber wieder einmal viele Millionen Menschen vor die Fernseher. Das ZDF konnte am Mittwochmorgen als übertragender Sender auf starke Quoten dank der Nationalelf zurückblicken: 7,97 Millionen Menschen sahen das Spiel gegen Ungarn im Schnitt, was einem Marktanteil von sehr guten 32,7 Prozent entsprach.

Am Wochenende bei der 7:0-Gala gegen Bosnien-Herzegowina waren die Zahlen ein bisschen niedriger. Nach Angaben von RTL schauten in der Spitze bis zu 7,2 Millionen Menschen zu, im Schnitt 6,53 Millionen. Der Marktanteil am Samstagabend betrug damit 27 Prozent.

Traum-Quoten bei der Heim-EM

Die Quoten zum Jahresabschluss lagen damit zwar unter denen der weiteren Länderspiele des Jahres, was in Anbetracht der Heim-EM im Sommer und den Duellen mit dem niederländischen Rivalen im September und Oktober (jeweils über acht Millionen Zuschauer) jedoch nicht überraschen dürfte.

Zu Jahresbeginn lockten die Härtetests gegen Frankreich und die Niederlande im März jeweils über zehn Millionen Menschen vor die Fernseher, die weiteren Testspiele gegen die Ukraine und Griechenland im Juni noch um die neun Millionen.

Bei der EM sorgte das DFB-Team dann erst recht für Traum-Quoten. Die Spiele der Nationalelf sahen jeweils über 22 Millionen Zuschauer vor dem TV, wobei Fans bei Public Viewing Events oder in Sportsbars nicht inkludiert sind. Beim Viertelfinal-Aus gegen Spanien waren es im Schnitt gar 26,13 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 80,9 Prozent entsprach. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag dieser sogar bei 89,7 Prozent - Höchstwert seit dem WM-Finale 2014 gegen Argentinien (90,1 Prozent).